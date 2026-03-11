L’Avv. Lubrano entra in GA-Alliance: nasce il primo team integrato legal & tax per lo sport

Il professor Lubrano vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a Federazioni sportive, società professionistiche, atleti, tecnici e agenti sportivi. Titolare di Diritto dello Sport presso la LUISS Guido Carli di Roma (in contitolarità con Giovanni Malagò) e di Diritto Forense, ha maturato trenta anni di esperienza professionale nel Diritto dello Sport (in particolare, sull’ordinamento del calcio, sulla disciplina degli agenti sportivi e sulla Giustizia Sportiva) e nel Diritto Amministrativo (in particolare, su appalti, contratti pubblici, energia, concessioni, edilizia e urbanistica), settori nei quali autore di numerose pubblicazioni scientifiche e monografie e organizza vari Corsi e Convegni. Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Titolare delle Commissioni di Diritto dello Sport e di Diritto Amministrativo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Componente del Comitato dei Delegati della Società Italiana Avvocati Amministrativisti; è abilitato come Agente Sportivo a livello internazionale e nazionale e come Direttore Sportivo.

GA-Alliance, primario studio legale e fiscale internazionale attivo in 80 Paesi con oltre 2.600 professionisti, annuncia l’ingresso del professor Enrico Lubrano – con il team dei suoi collaboratori – con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare la practice Legal&Tax di Sport&Entertainment.

Questa operazione, che segue il recente ingresso del Dott. Ezio Simonelli (anche presidente della Laga Calcio Serie A) e del suo team, permette il consolidamento di un polo legale e fiscale dedicato allo Sport unico nel panorama degli studi professionali per completezza, specializzazione e scala internazionale.

I nuovi innesti si aggiungono alle competenze in Italia dei partner Cristiano Cerchiai (anche presidente della Federazione Italiana Golf), Laura Bellicini (già membro del collegio sindacale della Federazione Italiana Golf) e del Counsel Vincenzo Volpe (membro della Procura Federale presso la FIGC). L’unicità del team è confermata anche dal coverage internazionale che avrà grazie all’esperienza dei partner Bahaa Alieldean (Managing Partner, GA Alliance Egypt) e Joao Valadas Coriel (Managing Partner, GA-Alliance Portugal), Stevan Dimitrijević (Senior Partner, GA-Alliance Bosnia-Herzegovina), Panagiotis Drakopoulos (Managing Partner, GA-Alliance Greece & Cyprus).

“La combinazione di queste eccellenze – sottolinea Francesco Sciaudone, Global Managing Partner di GA Alliance – ci consente di strutturare una offerta professionale unica: GA-Alliance assicura un supporto integrato legal&tax per il settore sport unico in Italia e all’estero, capace tra l’altro di seguire l’evoluzione dell’applicazione della disciplina antitrust e del diritto europeo al settore, anche grazie alla sede di Bruxelles, e al team di diritto europeo, che ha visto l’ingresso del prof. Mastroianni nelle ultime settimane”.

“Sulla base di questi recenti sviluppi strategici, GA-Alliance ha infatti organizzato una nuova Practice Area globale “Sport Legal & Tax”. I coordinatori di questa practice – Enrico Lubrano ed Ezio Simonelli – hanno l’obiettivo di assicurare una piattaforma multidisciplinare e transfrontaliera coordinata, capace di assistere i clienti operanti nell’industria dello sport. Il raggio d’azione della Practice spazia dal calcio professionistico alle questioni regolatorie e disciplinari nazionali e internazionali, includendo la gestione di sponsorizzazioni, licensing, accordi commerciali e diritti media e digitali”.

“Il polo si occuperà inoltre di progetti infrastrutturali e sviluppo di stadi tramite modelli di partenariato pubblico-privato, della strutturazione fiscale e pianificazione cross-border per club, atleti e investitori, nonché della risoluzione di controversie dinanzi alla giustizia sportiva e agli organi arbitrali, garantendo sempre la massima compliance ai parametri di sostenibilità finanziaria e vigilanza regolamentare. L’ingresso di Enrico proietta la nostra struttura verso una leadership indiscussa in un mercato sempre più sofisticato. La sua profonda conoscenza del Diritto dello Sport e del Diritto Amministrativo si innesta su una piattaforma di competenze già consolidate e di eccellenza all’interno del nostro Studio. Operando in sinergia con la specializzazione portata da Ezio Simonelli e dal suo team, e integrandosi con l’expertise degli altri partner dello studio in Italia e all’estero, siamo oggi in grado di offrire una consulenza multidisciplinare che non ha eguali sul mercato”.