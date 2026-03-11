Stellantis lancia un bond da 5 miliardi: annunciato il pricing dell’offerta

Stellantis, il colosso dell’automotive che vede primo azionista la holding Exor della famiglia Agnelli–Elkann, ha annunciato oggi il pricing dell’offerta di obbligazioni ibride perpetue subordinate, effettuata il 10 marzo.
Come si evince dalla nota di Stellantis, presieduta da John Elkann, l’emissione sarà strutturata nelle seguenti tranche:
- 2,2 miliardi di euro di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 5,25 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,250% fino alla prima data di reset del 16 giugno 2031;
- 1,8 miliardi di euro di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 8 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale del 6,875% fino alla prima data di reset del 16 marzo 2034; e
- 865 milioni di sterline di Titoli di Capitale a Tasso Fisso, non redimibili per i primi 6,5 anni, scadenza perpetua e una cedola annuale dell’8,250% fino alla prima data di reset del 16 settembre 2032.
La definizione e la pubblicazione del regolamento completo dell’offerta sono previste per il 16 marzo. «L’offerta adempie ed esaurisce l’autorizzazione concessa dal Consiglio di Amministrazione della Società ad emettere obbligazioni ibride perpetue subordinate fino a 5 miliardi di euro, come precedentemente comunicato. Questa emissione rafforzerà ulteriormente la struttura patrimoniale e la posizione di liquidità di Stellantis», si conclude la nota del gruppo.