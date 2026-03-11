Stellantis lancia un bond da 5 miliardi: annunciato il pricing dell’offerta

Come si evince dalla nota di Stellantis, presieduta da John Elkann , l’emissione sarà strutturata nelle seguenti tranche:

Stellantis , il colosso dell’automotive che vede primo azionista la holding Exor della famiglia Agnelli – Elkann , ha annunciato oggi il pricing dell’ offerta di obbligazioni ibride perpetue subordinate , effettuata il 10 marzo.

La definizione e la pubblicazione del regolamento completo dell’offerta sono previste per il 16 marzo. «L’offerta adempie ed esaurisce l’autorizzazione concessa dal Consiglio di Amministrazione della Società ad emettere obbligazioni ibride perpetue subordinate fino a 5 miliardi di euro, come precedentemente comunicato. Questa emissione rafforzerà ulteriormente la struttura patrimoniale e la posizione di liquidità di Stellantis», si conclude la nota del gruppo.