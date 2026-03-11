Infantino alla Casa Bianca: «Per Trump l’Iran può partecipare ai Mondiali 2026»

L’inizio del conflitto in Medio Oriente, in seguito al bombardamento sull’ Iran condotto da Stati Uniti e Israele , ha portato alla ribalta la questione relativa alla partecipazione del paese mediorientale ai Mondiali, che saranno soprattutto nello stesso paese a stelle e strisce.

«Questa sera ho incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per discutere dello stato dei preparativi per il prossimo Mondiale FIFA e del crescente entusiasmo mentre ci prepariamo a dare il calcio d’inizio tra soli 93 giorni», ha dichiarato il numero uno della FIFA dopo un incontro avuto con Trump alla Casa Bianca.

«Abbiamo parlato anche della situazione attuale in Iran e del fatto che la squadra iraniana si è qualificata per partecipare alla FIFA World Cup 2026. Durante le discussioni, il presidente Trump ha ribadito che la squadra iraniana è, naturalmente, la benvenuta a competere nel torneo negli Stati Uniti Abbiamo tutti bisogno di un evento come la FIFA World Cup per unire le persone ora più che mai, e ringrazio sinceramente il presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, perché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo», ha concluso Infantino.