Hummel torna nel calcio italiano: Fantini nuovo Country Manager

A guidare questa nuova fase nel nostro Paese è Federico Fantini , che ha recentemente assunto il ruolo di Country Manager di Hummel Italia . Manager con esperienza nello sport business e nello sviluppo commerciale nel mercato italiano nonché ex presidente di ASSI Manager, Fantini avrà il compito di ricostruire e consolidare la presenza del brand in uno dei contesti calcistici più rilevanti d’Europa.

Hummel, lo storico marchio sportivo danese nato nel lontano 1923 , torna a investire nel calcio italiano con una strategia che combina heritage sportivo, innovazione nella filiera produttiva e nuovi modelli di collaborazione con i club.

«Il ritorno di Hummel in Italia rappresenta l’inizio di un progetto di crescita strutturato», spiega Fantini. «Il nostro obiettivo è ricostruire una presenza credibile nel calcio italiano, sviluppando partnership solide con i club e portando un modello di collaborazione più integrato rispetto alla sponsorizzazione tecnica tradizionale».

Il rilancio italiano si inserisce nella strategia di sviluppo nel Sud Europa guidata da Hummel Ibérica , la controllata del Gruppo con sede a Elche (Alicante) presieduta da José “Coe” García Alcaraz , vero artefice della crescita e del posizionamento della divisione nell’area mediterranea e responsabile dei mercati di Spagna, Portogallo e Italia.

Il ritorno nel calcio italiano

Il rientro di Hummel nel panorama calcistico italiano è stato anticipato nella stagione in corso dalla sponsorizzazione tecnica del Lanerossi Vicenza, una scelta che segna simbolicamente il ritorno del brand in un Paese con una forte tradizione calcistica.

L’Italia rappresenta uno dei mercati più interessanti per lo sviluppo del marchio nell’area mediterranea, sia per la rilevanza del sistema calcistico sia per la centralità culturale dello sport nel Paese.

«Il calcio italiano è uno dei contesti più seguiti e riconosciuti a livello internazionale, ma anche uno di quelli in cui il retail business deve esprimere tutto il suo potenziale innovativo», sottolinea Fantini. «Per questo vogliamo costruire un percorso graduale ma ambizioso, lavorando con club che condividano una visione di crescita e valorizzazione dell’identità sportiva».

Il modello Hummel: club coinvolti nella catena del valore

Negli ultimi anni Hummel ha sviluppato un approccio evoluto nel rapporto con i club, superando il tradizionale schema della sponsorizzazione tecnica.

Un esempio significativo è rappresentato dall’accordo di lungo periodo con il Real Betis Balompié, esteso fino al 2035, che ha introdotto un modello di collaborazione più integrato tra brand e società sportiva.

In questo approccio i club non sono più semplicemente destinatari delle forniture tecniche, ma partecipano allo sviluppo dei prodotti, contribuendo alle scelte relative a design, materiali e processi produttivi.

«È un modello che permette di creare prodotti più autentici e allo stesso tempo migliorare l’efficienza della filiera», spiega Fantini. «Il club diventa parte del processo di sviluppo, rafforzando il legame tra squadra, territorio e prodotto».

Questo approccio di integrazione nella catena del valore rappresenta oggi uno dei pilastri della strategia internazionale del brand.

Performance, sportstyle & footwear: la strategia di posizionamento

Accanto alla presenza nel calcio professionistico, Hummel punta a rafforzare la propria identità anche nel segmento sportstyle & footwear, un’area sempre più rilevante nel mercato globale dello sportswear.

Parallelamente il brand continua a investire in innovazione di prodotto e sostenibilità, con lo sviluppo di materiali sempre più performanti e responsabili dal punto di vista ambientale, elementi che stanno diventando centrali nella strategia industriale del gruppo.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio sportivo del marchio danese combinando performance tecnica, cultura sportiva e design contemporaneo.

Alla base della strategia del brand rimane anche una forte dimensione valoriale. Il motto storico di Hummel, “Change the World Through Sport”, riflette l’idea che lo sport possa rappresentare uno strumento di inclusione e di impatto sociale positivo, un principio che guida molte delle iniziative sviluppate dal gruppo nei diversi mercati.

«Hummel ha una storia importante nello sport europeo», conclude Fantini. «La nostra ambizione è riportare questo heritage anche nel mercato italiano, costruendo un percorso che unisca calcio, sport e cultura sportiva».

Con il rilancio delle attività nel nostro Paese e l’esperienza maturata nei mercati dell’Europa meridionale, il brand danese punta così ad aprire una nuova fase di sviluppo nel calcio italiano, basata su collaborazione con i club, innovazione nella filiera e una visione industriale di lungo periodo nel business dello sport.