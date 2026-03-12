La guerra blocca Roberto Mancini: il tecnico non può rientrare per guidare l'Al Sadd

Mancini aveva lasciato il Qatar dopo la partita della Champions League asiatica per un problema medico familiare e dati gli ultimi sviluppi del conflitto non può rientrare nel paese qatariota per continuare ad allenare l’Al Sadd. Da qui il comunicato ufficiale congiunto di società e tecnico.

Con un comunicato congiunto sui social, Roberto Mancini e l’ Al Sadd , club qatariota di cui l’ex Ct della Nazionale è allenatore dal 2025, hanno comunicato che il tecnico non riuscirà a tornare nel paese mediorientale per la guerra che sta sconvolgendo quell’area.

È bene sottolineare come non si tratti di un addio fra le parti, come si evince dallo stesso comunicato congiunto, dove si legge come le parti siano al lavoro «per il ritorno del tecnico alla prima opportunità disponibile». Il club è molto soddisfatto del lavoro di Mancini che ha portato al primo posto la squadra dopo 17 partite.

Negli ultimi giorni Mancini era stato nuovamente accostato alla panchina della Sampdoria, reduce dall’ennesimo cambio di panchina stagionale, ma tutte le indiscrezioni sono state respinte al mittente. Il tecnico italiano, ora, sta attendendo notizie positive per far ritorno in Qatar e continuare il suo lavoro con l’Al Sadd.