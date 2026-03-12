Tra le squadre coinvolte ci sono anche le italiane Bologna e Roma , che si affronteranno in un derby tutto italiano per cercare di raggiungere il prossimo turno. Proseguire nella manifestazione ha infatti un valore sportivo, ma anche economico. Innanzitutto, un turno aggiuntivo porta bonus UEFA, e in secondo luogo tiene viva la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, in caso di conquista del trofeo dell’Europa League.

E’ tutto pronto per l’andata degli ottavi di finale dell’edizione 2025/26 della UEFA Europa League . Le 16 squadre ancora impegnate nel torneo scenderanno in campo questa sera – tra le ore 18.45 e le ore 21.00 – per cercare di indirizzare il doppio confronto che le vedrà protagoniste e provare a spostare l’ago della bilancia a loro favore per una qualificazione ai quarti di finale della competizione.

Ma quanto varrebbe la qualificazione ai quarti di finale per Bologna e Roma? E’ possibile effettuare una simulazione, partendo da quelli che sono i premi già incassato per ognuno di questi club e che saranno sicuramente erogati a prescindere da come si concluderà questo doppio confronto tutto italiano. Fino a questo momento, i due club hanno incassato i seguenti premi per la partecipazione all’Europa League:

Roma – 21,66 milioni di euro

Bologna – 19,41 milioni di euro

In caso di passaggio del turno e di approdo ai quarti di finale, la squadra vincente incasserebbe 2,5 milioni di euro ulteriori rispetto a quanto già previsto. Se a qualificarsi fosse la Roma, i giallorossi toccherebbero oltre 24 milioni di euro di premi, mentre se a passare il turno fosse il Bologna, i felsinei arriverebbero quasi a 22 milioni di euro. Stasera il primo round, che potrebbe già indirizzare il doppio confronto.