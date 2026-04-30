Presidenza FIGC, calciatori e allenatori si schierano con Malagò: preferenze vicine al 50%

“A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro”. Lo affermano in una dichiarazione all’Ansa il sindacato dei giocatori (AIC) e quello dei tecnici (AIAC).
“Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane – fanno sapere i due sindacati -, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la sostenibilità e le riforme, il progetto tecnico-sportivo e il calcio femminile; una visione di politica sportiva che, partendo dall’impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere”. “AIC e AIAC auspicano che Malagò – concludono – sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano”.
Nel testa a testa con Giancarlo Abete, così, ora Giovanni Malagò si avvicina al 50% delle preferenze nella corsa all’elezione come nuovo presidente della FIGC. L’ex numero uno del Coni ha infatti la preferenza al momento di circa il 47% dei voti: il 17,1% della Serie A (considerando l’appoggio di 19 club su 20), il 20% in mano all’AIC e il 10% in mano all’AIAC. Al momento non si sono ancora espresse Serie B (che incontrerà i due candidati il 6 maggio) e Lega Pro (incontro previsto l’8 maggio), mentre la Lega Dilettanti appoggia Abete.
I pesi elettorali complessivi infatti sono i seguenti:
- Serie A – 18%;
- Serie B – 6%;
- Lega Pro – 12%;
- LND – 34%;
- Calciatori – 20%;
- Allenatori – 10%.
Il Presidente Federale sarà eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. L’elezione del presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea. L’elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l’Assemblea.
“La Lega Calcio Serie A accoglie con favore la posizione espressa dall’Assocalciatori e dell’Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC”, ha scritto la Serie A in una nota, commentando la posizione di AIC e AIAC. “Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l’indicazione già formulata da 19 club della Lega. Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità, in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di visione, stabilità e capacità di rinnovamento”.