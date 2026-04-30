Presidenza FIGC, calciatori e allenatori si schierano con Malagò: preferenze vicine al 50%

“A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro”. Lo affermano in una dichiarazione all’Ansa il sindacato dei giocatori (AIC) e quello dei tecnici (AIAC).

“Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane – fanno sapere i due sindacati -, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la sostenibilità e le riforme, il progetto tecnico-sportivo e il calcio femminile; una visione di politica sportiva che, partendo dall’impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere”. “AIC e AIAC auspicano che Malagò – concludono – sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano”.