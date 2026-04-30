Gervasoni: «Escludo al 100% una manomissione dell’audio VAR di Inter-Roma»

“Mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango ora in attesa. Ho dato tutte le risposte che dovevo”, ha aggiunto. Ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione. C’è un’indagine in corso, rispetto il lavoro dei magistrati”. A chi gli ha chiesto se ci fosse una faida tra arbitri, ha risposto “non rispondo a queste cose”.

Una manomissione dell’audio della sala VAR della partita Inter- Roma “la escludo cento per cento”. Lo ha detto il supervisore Var Andrea Gervasoni, autosospeso e indagato come il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva, al termine dell’interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza ‘Silvio Novembre’ di via Oglio a Milano, durato quattro ore. Infatti, secondo indiscrezioni stampa, nell’audio mancherebbero mancano tra i 50 e i 60 secondi rispetto alla registrazione originale della sala Var.

Il legale di Gervasoni ha aggiunto: “Abbiamo risposto solo riguardo l’episodio di Salernitana-Modena in cui Andrea Gervasoni ha chiarito come non abbia interferito in alcun modo. Fra l’altro, lui era a fare il Var in Serie A, il Var di Serie B è in un’altra palazzina: difficile che possa aver interferito. Il ruolo di Gervasoni in Salernitana-Modena? Gervasoni era supervisore Var quel giorno, chi è supervisore Var lo è della Serie A e della B, ma quando c’è contemporaneità il supervisore sta nella palazzina della Serie A. E comunque, il processo che ha portato al cambio della decisione dell’arbitro di campo avviene in 10 secondi, e viene fatto dal Var e dall’Avar in maniera assolutamente spontanea”

“Inter-Roma? Abbiamo chiarito come non sia stato fatto alcun intervento anche in quell’occasione, e le immagini lo chiariscono in maniera abbastanza efficace. Una decisione che viene presa anche in questo caso in 10-15 secondi, non c’è il tempo materiale affinché qualcuno insista per far prendere una decisione diversa. Audio Inter-Roma manomesso in qualche modo? Non ho ascoltato nessun audio di Inter-Roma, non saprei dire”.

“Il mio assistito presente il 2 aprile a parlare con Rocchi? Di questo non abbiamo assolutamente parlato. Designazioni pilotate nel sistema Rocchi? Non ci è stato chiesto, non siamo Rocchi. I presunti gradimenti? Nessuna domanda, non era la nostra imputazione”.