A inizio stagione DAZN e Mediaset hanno annunciato una nuova collaborazione, nell’ambito della partnership editoriale siglata in occasione della prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre, che si è giocato la scorsa estate. Nella stagione 2025/26, la tv di Cologno Monzese si è accordata con la piattaforma di sport in streaming per trasmettere sei partite della Liga spagnola in co-esclusiva e in chiaro sulle proprie reti.
DAZN – che in Italia detiene i diritti tv di tutta la Serie A fino al 2028/29 – continuerà a trasmettere tutte le 380 partite del massimo campionato spagnolo, con Mediaset che si è affiancata alla piattaforma mandando in onda sei match in chiaro. L’ultima sfida della stagione che farà parte di questa intesa è decisamente la più attesa di tutto il campionato: il Clasico, che metterà di fronte Barcellona e Real Madrid.
Barcellona Real Madrid in chiaro – Il match su Rete 4
Nel dettaglio, la partita – valida per la 35esima giornata di campionato – si giocherà al Camp Nou il prossimo 10 maggio alle ore 21.00 e potrebbe essere una sfida decisiva. Infatti, se il divario tra le due squadre dovesse rimanere inalterato dopo il turno in arrivo questo weekend (il Barcellona è attualmente a +11 sul Real), i blaugrana potranno conquistare il titolo di Campioni di Spagna proprio di fronte ai rivali di sempre.
L’incontro, che sarà visibile anche in streaming su DAZN, potrà essere seguito da tutti gli appassionati in diretta e in chiaro su Rete 4 (canale numero 4 del digitale terrestre).