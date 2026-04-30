A inizio stagione DAZN e Mediaset hanno annunciato una nuova collaborazione, nell’ambito della partnership editoriale siglata in occasione della prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre, che si è giocato la scorsa estate. Nella stagione 2025/26, la tv di Cologno Monzese si è accordata con la piattaforma di sport in streaming per trasmettere sei partite della Liga spagnola in co-esclusiva e in chiaro sulle proprie reti.

DAZN – che in Italia detiene i diritti tv di tutta la Serie A fino al 2028/29 – continuerà a trasmettere tutte le 380 partite del massimo campionato spagnolo, con Mediaset che si è affiancata alla piattaforma mandando in onda sei match in chiaro. L’ultima sfida della stagione che farà parte di questa intesa è decisamente la più attesa di tutto il campionato: il Clasico, che metterà di fronte Barcellona e Real Madrid.