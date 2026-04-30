UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (la vecchia ECA), che gestisce marketing, vendita e distribuzione dei diritti commerciali delle competizioni europee per club, ha annunciato di avere assegnato i diritti televisivi delle coppe per il ciclo 2027-2031 in 19 territori a livello globale. Diritti che nei mercati europei principali sono già stati assegnati e che in Italia vedranno ancora protagonisti Amazon e Sky.
L’assegnazione è il risultato di una gara particolarmente ampia e competitiva, gestita insieme all’agenzia Relevent Sports Group, che ha coinvolto numerosi operatori: dai broadcaster tradizionali alle piattaforme digitali globali, fino a nuovi entranti e canali free-to-air locali. L’interesse ha riguardato sia accordi pan-regionali sia pacchetti più specifici, come la finale di UEFA Champions League o i diritti sugli highlights.
Tra i gruppi selezionati in più territori figurano player globali come Canal+, DAZN, Disney+, ESPN, Paramount+, Sky e Viaplay, a conferma dell’attrattività commerciale delle competizioni UEFA.
La strategia di UC3 punta a bilanciare l’espansione delle piattaforme digitali globali, sempre più centrali nell’offerta di contenuti sportivi, con il ruolo dei broadcaster tradizionali, fondamentali per garantire ampia copertura e visibilità. Inoltre, gli accordi di lungo periodo contribuiscono a garantire stabilità sia ai detentori dei diritti sia ai tifosi lungo tutto il ciclo 2027-2031.
I diritti paese per paese in Europa
Nel dettaglio, ecco come sono stati assegnati i diritti nei vari mercati. In Svizzera, l’emittente Blue (di Swisscom) trasmetterà la Champions League, mentre DAZN ha rilevato i diritti tv di Europa e Conference League. Canal+ avrà infine alcuni pacchetti premium e finali in lingua francese.
In Austria, Sky trasmetterà il miglior match del martedì di Champions League e gli highlights, mentre DAZN avrà il miglior match del mercoledì, tutte le altre partite e la finale in co-esclusiva. Puls4 trasmetterà la finale sempre in co-esclusiva, mentre Canal+ si è assicurata Europa League e Conference League.
In Belgio, Canal+ ha acquisito l’intero pacchetto delle competizioni UEFA per club, mentre in Danimarca, Viaplay trasmetterà la Champions League e Disney+ si occuperà di Europa e Conference League. Restando in Europa, in Finlandia Nelonen avrà la Champions League e Viaplay le altre due competizioni.
In Norvegia, TV2 trasmetterà la Champions League e Viaplay le altre competizioni. E ancora in Polonia, Canal+ ha acquisito la Champions League, mentre Polsat Europa e Conference League. In Portogallo, Sport TV trasmetterà le migliori partite e la finale (in co-esclusiva), Livemode condividerà la finale, mentre DAZN avrà le restanti gare di Champions e tutte le partite di Europa e Conference League.
Nella Repubblica d’Irlanda, la distribuzione è più articolata: Premier Sports e RTE si dividono i top match e la finale, Sky trasmetterà il resto delle partite di Champions e tutte le gare di Europa e Conference League, mentre Amazon e Paramount+ avranno pacchetti co-esclusivi legati ai diritti assegnati nel mercato britannico.
In Romania, Digi trasmetterà tutta la Champions League, mentre in Svezia Disney+ ha acquisito l’intero pacchetto delle competizioni UEFA. UC3 ha infine precisato che ulteriori assegnazioni – tra cui Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia – saranno comunicate successivamente.
Le assegnazioni nel resto del mondo
Non soltanto l’Europa. Alcuni diritti delle coppe europee sono stati assegnati anche in territori fuori dal continente. Per esempio, in Brasile Warner Bros Discovery trasmetterà tutta la Champions League, mentre ESPN e Disney+ avranno Europa League e Conference League. In Canada, tutti i diritti sono stati assegnati a Paramount+.
In America Centrale, la Champions League sarà divisa tra Paramount+ ed ESPN/Disney+, con entrambe le piattaforme che condivideranno finale e highlights; ESPN e Disney+ avranno anche Europa League e Conference League.
In Messico, lo schema ricalca quello dell’America Centrale: Champions League divisa tra Paramount+ ed ESPN/Disney+, con queste ultime che avranno anche Europa e Conference League. In Sud America, anche qui la Champions League sarà divisa tra Paramount+ ed ESPN/Disney+, con queste ultime che avranno anche Europa e Conference League.