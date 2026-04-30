L’assegnazione è il risultato di una gara particolarmente ampia e competitiva, gestita insieme all’agenzia Relevent Sports Group , che ha coinvolto numerosi operatori: dai broadcaster tradizionali alle piattaforme digitali globali, fino a nuovi entranti e canali free-to-air locali. L’interesse ha riguardato sia accordi pan-regionali sia pacchetti più specifici, come la finale di UEFA Champions League o i diritti sugli highlights.

UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (la vecchia ECA), che gestisce marketing, vendita e distribuzione dei diritti commerciali delle competizioni europee per club, ha annunciato di avere assegnato i diritti televisivi delle coppe per il ciclo 2027-2031 in 19 territori a livello globale. Diritti che nei mercati europei principali sono già stati assegnati e che in Italia vedranno ancora protagonisti Amazon e Sky .

Tra i gruppi selezionati in più territori figurano player globali come Canal+, DAZN, Disney+, ESPN, Paramount+, Sky e Viaplay, a conferma dell’attrattività commerciale delle competizioni UEFA.

La strategia di UC3 punta a bilanciare l’espansione delle piattaforme digitali globali, sempre più centrali nell’offerta di contenuti sportivi, con il ruolo dei broadcaster tradizionali, fondamentali per garantire ampia copertura e visibilità. Inoltre, gli accordi di lungo periodo contribuiscono a garantire stabilità sia ai detentori dei diritti sia ai tifosi lungo tutto il ciclo 2027-2031.

I diritti paese per paese in Europa

Nel dettaglio, ecco come sono stati assegnati i diritti nei vari mercati. In Svizzera, l’emittente Blue (di Swisscom) trasmetterà la Champions League, mentre DAZN ha rilevato i diritti tv di Europa e Conference League. Canal+ avrà infine alcuni pacchetti premium e finali in lingua francese.

In Austria, Sky trasmetterà il miglior match del martedì di Champions League e gli highlights, mentre DAZN avrà il miglior match del mercoledì, tutte le altre partite e la finale in co-esclusiva. Puls4 trasmetterà la finale sempre in co-esclusiva, mentre Canal+ si è assicurata Europa League e Conference League.

In Belgio, Canal+ ha acquisito l’intero pacchetto delle competizioni UEFA per club, mentre in Danimarca, Viaplay trasmetterà la Champions League e Disney+ si occuperà di Europa e Conference League. Restando in Europa, in Finlandia Nelonen avrà la Champions League e Viaplay le altre due competizioni.

In Norvegia, TV2 trasmetterà la Champions League e Viaplay le altre competizioni. E ancora in Polonia, Canal+ ha acquisito la Champions League, mentre Polsat Europa e Conference League. In Portogallo, Sport TV trasmetterà le migliori partite e la finale (in co-esclusiva), Livemode condividerà la finale, mentre DAZN avrà le restanti gare di Champions e tutte le partite di Europa e Conference League.

Nella Repubblica d’Irlanda, la distribuzione è più articolata: Premier Sports e RTE si dividono i top match e la finale, Sky trasmetterà il resto delle partite di Champions e tutte le gare di Europa e Conference League, mentre Amazon e Paramount+ avranno pacchetti co-esclusivi legati ai diritti assegnati nel mercato britannico.

In Romania, Digi trasmetterà tutta la Champions League, mentre in Svezia Disney+ ha acquisito l’intero pacchetto delle competizioni UEFA. UC3 ha infine precisato che ulteriori assegnazioni – tra cui Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia – saranno comunicate successivamente.