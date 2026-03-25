Via libera all’uso delle riserve per superare il blocco del mercato. Non accadrà più il paradosso Napoli

In occasione del consiglio federale che si è tenuto la scorsa settimana, la FIGC ha approvato alcune modifiche del Titolo VI delle NOIF (le Norme Organizzative Interne Federali): si tratta della sezione che disciplina i controlli economico-finanziari sui club professionistici. In particolare, secondo quanto può rivelare Calcio e Finanza, sono state introdotte alcune novità rilevanti sui meccanismi che consentono alle società di coprire squilibri di bilancio e rimuovere eventuali restrizioni federali. Modifiche frutto del profondo lavoro svolto al tavolo delle riforme e che riguardano più aspetti.

In particolare, il tema era stato discusso durante il mercato invernale, quando i nuovi parametri relativi al Costo del Lavoro Allargato avevano bloccato i mercati di Napoli e Pisa, costringendo i due club a sessioni “a saldo zero”. Tuttavia, mentre il club toscano si era mosso nell’immediato con un aumento di capitale in grado di sbloccare la situazione, il Napoli aveva invece chiesto di poter modificare la norma che ne stava limitando l’operato a gennaio.