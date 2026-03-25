Epic Sports e Deloitte Private lanciano un Multi-Family Office per atleti professionisti

Secondo i promotori del progetto, queste dinamiche richiedono un approccio più strutturato rispetto alla consulenza finanziaria tradizionale . In questo contesto nasce la collaborazione tra Epic Sports e Deloitte Private, che mira a colmare quello che viene definito un gap nella rappresentanza degli atleti, affiancando alla gestione della carriera sportiva una consulenza patrimoniale di livello istituzionale. Il nuovo modello integra strutturazione patrimoniale, pianificazione fiscale internazionale e governance familiare di lungo periodo.

Epic Sports e Deloitte Private hanno annunciato una collaborazione strategica con l’obiettivo di rafforzare la tutela finanziaria degli atleti professionisti, preservare il loro patrimonio nel lungo periodo e garantire stabilità alle famiglie anche dopo la fine della carriera sportiva. L’iniziativa prevede la creazione di un Multi-Family Office dedicato al mondo dello sport professionistico, pensato per rispondere alle esigenze specifiche degli atleti.

Per Epic Sports il progetto è guidato strategicamente da Shajan de Wagt, CFO del gruppo, il cui ruolo punta a rafforzare la dimensione finanziaria, fiscale e legale dell’iniziativa. L’obiettivo è costruire un servizio che rifletta concretamente le esigenze che atleti e famiglie affrontano durante tutta la carriera professionale.

«In Epic Sports ci impegniamo a garantire non solo la carriera dei nostri atleti, ma anche la loro eredità», ha dichiarato Ali Barat, fondatore e amministratore delegato della società. «Questa collaborazione garantisce ai nostri clienti una gestione patrimoniale di livello istituzionale che si evolve in base alle loro esigenze e protegge ciò che conta di più: il futuro delle loro famiglie».

Dal lato Deloitte Private, l’iniziativa sarà guidata da Andrea de Nardis, Head of Private Wealth & Family Offices, e da Andrea Bozza, Head of Football di Deloitte Legal: «Mettiamo a sistema conoscenze e competenze multidisciplinari per supportare il cliente in un percorso che possa combinare consapevolezza, pianificazione e una gestione efficace del patrimonio fin dal momento zero», spiegano. «Grazie all’impatto della trasformazione tecnologica, tanti settori della nostra società stanno evolvendo a velocità sempre più elevata e l’obiettivo primario è garantire una gamma sempre più sofisticata di prodotti e servizi personalizzati per il futuro degli atleti professionisti».

Nel dettaglio, Deloitte Private Wealth & Family Offices offrirà servizi integrati di pianificazione patrimoniale, strutturazione e ottimizzazione fiscale internazionale, strategia successoria e governance del family office. Le attività saranno coordinate tra diverse giurisdizioni e modellate in base al ciclo professionale degli atleti.

Secondo i promotori, la collaborazione rappresenta un’evoluzione nel modo in cui viene gestita la rappresentanza degli sportivi: accanto alla performance e alla gestione della carriera, diventano centrali anche la protezione del patrimonio, la continuità intergenerazionale e la tutela della famiglia come pilastri fondamentali della strategia.