Iveco, approvati i dividendi straordinari dopo la cessione a Leonardo: quanto incassa Exor

Una settimana fa è stata ufficializzata la cessione della divisione Defence di Iveco Group a Leonardo. E oggi, da parte dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del gruppo tenutasi ad Amsterdam, è arrivata la approvazione per la distribuzione agli azionisti, sotto forma di dividendo straordinario, dei proventi netti derivanti di questa cessione.

«Come annunciato il 18 marzo 2026 – si legge nella nota ufficiale di Iveco Group –, sulla base del prezzo di vendita, degli aggiustamenti di chiusura attesi e dei costi di separazione sostenuti per l’enucleazione del Business Defence, il dividendo netto distribuibile è stimato tra €5,7 e €5,8 per azione ordinaria emessa e in circolazione. L’importo esatto della distribuzione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, la cui decisione finale è prevista il 15 aprile 2026, con data di stacco cedola (ex–dividend date) il 20 aprile». L’operazione, annunciata il 30 luglio 2025, è stata finalizzata con un valore di vendita pari a 1,6 miliardi di euro, soggetto ad alcuni aggiustamenti di chiusura che saranno definiti entro l’inizio di aprile.