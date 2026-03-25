Real, effetto nuovo stadio: il Bernabeu ospiterà gli allenamenti del Madrid Open di tennis

A seguito del completamento del progetto di riqualificazione del Santiago Bernabeu, il Real Madrid ha tutta l’intenzione di far diventare il proprio stadio l’impianto sportivo più importante in termini nazionali e continentali, e questo significa aprirsi ad altri sport oltre al calcio. Una conseguenza del restyling, con le strutture più moderne che nascono per vivere ben oltre i semplici giorni delle partite.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il tennis sarà protagonista nell’impianto nelle prossime settimane: infatti, è tutto pronto per trasformare il Bernabeu nel nuovo centro di allenamento in vista del prossimo torneo Open 1000 di Madrid, che si terrà fra il 20 aprile e il 3 maggio. In quei giorni Casper Ruud, per gli uomini, e Aryna Sabalenka, per le donne, saranno chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.