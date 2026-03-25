Real, effetto nuovo stadio: il Bernabeu ospiterà gli allenamenti del Madrid Open di tennis

A seguito del completamento del progetto di riqualificazione del Santiago Bernabeu, il Real Madrid ha tutta l’intenzione di far diventare il proprio stadio l’impianto sportivo più importante in termini nazionali e continentali, e questo significa aprirsi ad altri sport oltre al calcio. Una conseguenza del restyling, con le strutture più moderne che nascono per vivere ben oltre i semplici giorni delle partite.
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il tennis sarà protagonista nell’impianto nelle prossime settimane: infatti, è tutto pronto per trasformare il Bernabeu nel nuovo centro di allenamento in vista del prossimo torneo Open 1000 di Madrid, che si terrà fra il 20 aprile e il 3 maggio. In quei giorni Casper Ruud, per gli uomini, e Aryna Sabalenka, per le donne, saranno chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.
Proprio per questo, il Bernabeu sarà adattato per le esigenze dei tennisti che potranno allenarsi alla mattina direttamente nell’impianto prima di affrontare il torneo al Manzanares Park Tennis Center, conosciuto come la Caja Magica. Per questo, il prato del Bernabéu sarà ritirato al termine della sfida valida per la Liga spagnola fra la formazione di Alvaro Arbeloa e l’Alaves, che si giocherà il 21 o il 22 aprile.
Da lì i Blancos dovranno affrontare tre giornate di campionato in trasferta, per consentire lo svolgimento del torneo. Vinicius e compagni torneranno al Bernabeu per la partita del 13 maggio contro il Real Oviedo. Nessun problema invece per le eventuali semifinali di Champions League.
Il tabellone della massima competizione europea prevede ai quarti lo scontro tra Real e Bayern Monaco. In caso di passaggio del turno degli spagnoli, questi erediterebbero la posizione nel ranking dei bavaresi, arrivati al secondo posto nella prima fase, e quindi giocherebbero la semifinale di ritorno in casa. Questa è in programma il 5 o il 6 maggio, quando il torneo tennistico sarà già terminato. L’andata, invece, è in programma per il 28 o 29 aprile.