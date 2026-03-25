Inter, Bastoni verso il Barça? Quanto vale a bilancio e la possibile plusvalenza

Prima i traguardi da raggiungere con l’Inter e con la Nazionale italiana, poi il mercato. Le priorità dell’immediato futuro di Alessandro Bastoni sono sicuramente legate ai risultati sul campo, ma nei prossimi mesi – secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport – qualcosa potrebbe muoversi anche oltre il terreno di gioco.
Nel dettaglio, dopo sette stagioni con la maglia nerazzurra, Bastoni sarebbe stato individuato dal Barcellona come il calciatore su cui puntare per il reparto difensivo. Lo scorso novembre, il direttore sportivo dei catalani Deco sarebbe volato a Milano per incontrare i rappresentanti del giocatore e imbastire un rapporto.
Bisognerà chiaramente valutare le intenzioni dell’Inter, che perderebbe un pezzo decisamente pregiato del proprio scacchiere. Tuttavia, sul fronte economico l’operazione potrebbe generare un incasso di tutto rispetto. Ma quanto vale attualmente Bastoni a bilancio? E a quanto ammonterebbe la plusvalenza per i nerazzurri in caso di cessione?
Bastoni plusvalenza Inter? Quanto vale il difensore a bilancio
Partendo dai dati ufficiali del bilancio al 30 giugno 2025, il costo storico del giocatore (la cifra complessiva versata all’Atalanta negli anni) è pari a 40,7 milioni di euro. A giugno della scorsa estate, il valore residuo di Bastoni era pari a poco meno di 4,3 milioni di euro. La cifra sarà scesa ulteriormente al 30 giugno 2026, arrivando a 2,84 milioni di euro circa.
Questo significa che il costo del calciatore sarà quasi completamente ammortizzato. Ipotizzando – secondo le indiscrezioni della stampa – che la valutazione del giocatore parta almeno da 60 milioni di euro, se così fosse l’Inter potrebbe fare registrare una plusvalenza da oltre 57 milioni di euro. Plusvalenza che andrebbe a crescere di conseguenza, qualora l’Inter dovesse incassare una cifra superiore in caso di cessione del calciatore al Barcellona.
Da capire eventualmente in quale esercizio verrebbe registrata la plusvalenza, sulla base della data di chiusura dell’operazione. A prescindere da questo aspetto, in caso di cessione l’Inter farebbe comunque registrare un risparmio sui conti del prossimo esercizio (2026/27) per un totale di 11,59 milioni di euro, tra la quota ammortamento e lo stipendio lordo percepito attualmente dal calciatore.