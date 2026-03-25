Inter, Bastoni verso il Barça? Quanto vale a bilancio e la possibile plusvalenza

Prima i traguardi da raggiungere con l’Inter e con la Nazionale italiana, poi il mercato. Le priorità dell’immediato futuro di Alessandro Bastoni sono sicuramente legate ai risultati sul campo, ma nei prossimi mesi – secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport – qualcosa potrebbe muoversi anche oltre il terreno di gioco.

Nel dettaglio, dopo sette stagioni con la maglia nerazzurra, Bastoni sarebbe stato individuato dal Barcellona come il calciatore su cui puntare per il reparto difensivo. Lo scorso novembre, il direttore sportivo dei catalani Deco sarebbe volato a Milano per incontrare i rappresentanti del giocatore e imbastire un rapporto.