Senegal, ufficiale il ricorso al TAS contro la sconfitta a tavolino in Coppa d'Africa

Il ricorso ha come obiettivo quello di annullare la decisione della CAF, con la quale ha dichiarato la sconfitta a tavolino del Senegal per aver abbandonato il campo durante lo svolgimento della partita (come segno di protesta dopo il rigore assegnato al Marocco e poi sbagliato da Brahim Diaz) e la conseguente assegnazione della Coppa d’Africa 2025 al Marocco, che aveva ospitato il torneo continentale.

Un collegio arbitrale del TAS sarà ora nominato per esaminare la questione. Successivamente, sarà stabilito un calendario procedurale. In conformità con le regole procedurali del TAS, un appellante ha 20 giorni per presentare una memoria di appello con argomentazioni legali, e la controparte ha poi ulteriori 20 giorni per presentare una risposta contenente una dichiarazione di difesa. In questa fase iniziale del procedimento e considerando la richiesta della Federcalcio senegalese di sospendere le scadenze, non è possibile anticipare una tempistica procedurale né indicare quando sarà fissata un’udienza.

Matthieu Reeb, direttore generale del TAS, ha così commentato: «Il TAS è perfettamente attrezzato per risolvere questo tipo di controversia, con l’assistenza di arbitri esperti e indipendenti. Comprendiamo che squadre e tifosi siano desiderosi di conoscere la decisione finale, e faremo in modo che il procedimento arbitrale sia condotto il più rapidamente possibile, nel rispetto del diritto di tutte le parti a un equo processo».

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