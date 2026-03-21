Il calcio italiano davanti ai suoi record negativi: l'incubo di non andare ai Mondiali per la terza volta e la media horror arbitrale, in 29 giornate 29 errori riconosciuti in tv

In primo luogo per una questione di prestigio sportivo: dopo 12 anni di assenza la Nazionale , qualora non si qualificasse, andrebbe a peggiorare il record negativo fatto segnare nel 2022, quando per la prima volta mancò il pass per la fase finale per due edizioni consecutivamente . Stavolta per di più vi sarebbe l’aggravante di una kermesse allargata a 48 squadre , anche se è vero che di questa espansione l’ Europa ne ha beneficiato ben poco visto che il numero di squadre del Vecchio continente è aumentato solo di tre unità passando da 13 a 16.

Al termine di questo weekend in cui si celebra la 30esima giornata di campionato, l’Italia , non solo quella calcistica , inizierà ad assaporare la febbre dei Mondiali augurandoci che non sia solo per una settimana . Come è noto gli Azzurri non sono riusciti a qualificarsi nella fase dei gironi e quindi dovranno passare per i playoff che nel nostro caso prevedono una semifinale a Bergamo contro l’ Irlanda del Nord e poi eventualmente una finale in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia .

Nello specifico non sono stati computati alla voce “Ricavi da manifestazioni internazionali” i contributi FIFA previsti per l’accesso alla fase finale della manifestazione. Entrate che evidentemente potranno essere adeguate soltanto a seguito della vittoria delle due gare di playoff. Inoltre è stata rimodulata al ribasso la voce “Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni” in virtù delle specifiche clausole contrattuali che, laddove presenti, dispongono la riduzione dei corrispettivi 2026 nel caso di mancata qualificazione della Nazionale al Campionato del Mondo 2026.

Stando strettamente al calcio invece va segnalato come il bilancio preventivo 2026 della Federcalcio presenta allo stato attuale un risultato atteso negativo per 6,6 milioni . Tuttavia, spiega la stessa FIGC, sono dati prudenziali perché scontano l’ipotesi della mancata qualificazione ai Mondiali.

In seconda istanza vi sarebbe un lato economico da non sottovalutare soprattutto sul lato dei consumi . Basti pensare che nel 2017, quando l’ Italia non si qualificò per il Mondiale in Russia dell’anno successivo, la Confcommercio segnalò come l’evento avrebbe portato a un calo nelle vendite di televisori di ultima generazione, spiegando come vi sia sempre un incremento delle vendite di questi prodotti nel trimestre maggio-luglio degli anni pari , quelli in cui si disputa una grande competizione internazionale.

In questo contesto va segnalato come i dati degli ultimi esercizi in cui la Nazionale ha partecipato ai Mondiali mostrano come la Coppa del Mondo abbia portato una decina di milioni immediati nelle casse della Federcalcio. Rispetto al 2010, ad esempio, nel 2011 nel bilancio federale i ricavi da sponsorizzazione sono scesi di circa 10 milioni tra corrispettivi+royalties (7,7 milioni di euro in meno nel 2011) e operazioni permutative (2,7 milioni), tutte legate alla partecipazione al Mondiale in Sudafrica del 2010. Nel 2014, con lo stesso risultato finale (eliminazione nella fase a gironi), la FIGC ha incassato circa 7,8 milioni come proventi FIFA per la partecipazione della squadra al Campionato del Mondo 2014. Proventi a cui si sono aggiunti anche quelli legati alla sponsorizzazione: rispetto al 2013, nel 2014 la FIGC ha registrato infatti circa 2 milioni in più per quanto riguarda le royalties dallo sponsor tecnico, legati quindi alla quantità di materiale venduto nei negozi.

Il tutto ricordando che la sola partecipazione alla fase finale vale 10,5 milioni di dollari, che può salire fino a 50 milioni in caso di vittoria del Mondiale.

Altri soggetti che subirebbero un contraccolpo economico sono quelli che hanno già scommesso sulla partecipazione dell’Italia ai Mondiale. Tra questi DAZN e Rai che prima ancora di sapere se la Nazionale sarà in America hanno investito per assicurarsi i diritti di trasmissione in Italia. È palese che qualora la squadra di Gattuso non ci andasse, gli ascolti e gli investimenti pubblicitari saranno inevitabilmente di gran lunga inferiori.

Da ultimo, ma non certo meno importante, una mancata qualificazione non potrà non avere ripercussioni sui vertici federali, quantomeno a livello di dibattito popolare se non anche istituzionale.

Nello specifico, sebbene il presidente della FIGC Gabriele Gravina sia stato rieletto nel febbraio 2025 grazie soprattutto alla spinta dei grandi club come Inter e Juventus e benché quindi il suo mandato in teoria scada nel 2028, è evidente che non sarebbe semplice placare le polemiche se per la seconda volta sotto la sua guida la Nazionale mancasse la qualificazione. Carlo Tavecchio per esempio si dimise nel novembre 2017 dopo la debacle contro la Svezia verso Russia 2018 e nel 2022 Gravina riuscì a mantenere il suo posto non solo grazie alla recente vittoria degli Europei, ma anche per come si adoperò per il sistema calcio per superare il periodo del Covid.

Tuttavia con la seconda eliminazione sotto la sua gestione sarebbe molto complicato tenere a bada la pressione, anche se al momento non ci sono sentori di dimissioni nella maniera più assoluta. E in questo va notato che il suo grande nemico Claudio Lotito appare quantomai indebolito dalla sempre più veemente contestazione dei tifosi della Lazio.

La riforma arbitrale in stand-by tra Mondiali e caos AIA

Se questi sono discorsi futuribili, quello invece che è sicuro è che nelle sedi istituzionali si sta ragionando in modo profondo su come poter trovare una soluzione al protagonista in negativo di questa stagione di Serie A: ovvero la pessima performance complessiva della squadra arbitrale guidata dal designatore Gianluca Rocchi. Peggiorando ulteriormente l’immagine del mondo arbitrale dopo che il presidente dell’AIA Antonio Zappi è stato inibito sino a febbraio 2027 per aver favorito le dimissioni di alcuni dirigenti arbitrali attraverso comportamenti giudicati pressanti e non corretti.

Nello specifico nei piani di Gravina c’è la creazione una entità indipendente in campo arbitrale che renda i fischietti una realtà professionistica a tutti gli effetti. Una innovazione che si basa sulla PGMOL inglese (Professional Game Match Officials Limited, ndr) e che inizialmente si ipotizzava potesse entrare in funzione dalla prossima stagione. Si tratterebbe di una riforma del mondo arbitrale basata su un nuovo modello di governance, con la separazione netta tra gestione politico-associativa e gestione tecnica, la razionalizzazione e il contenimento dei costi, l’efficientamento della struttura organizzativa e dei processi operativi interni.

In particolare, il piano prevede che la nuova società, sebbene indipendente decisionalmente, sarebbe partecipata al 100% dalla Federcalcio mentre le Leghe entrerebbero solo nella parte economica tramite un finanziamento senza commistione diretta. In questo contesto il Consiglio federale nominerebbe i tre membri del Consiglio d’Amministrazione che guideranno questa società e questi saranno indipendenti da tutti: Federazione, società, arbitri. A questo cda spetterà poi il compito di nominare un designatore, che dovrà essere un arbitro che dovrà gestire i rapporti con FIFA e UEFA e con il compito di garantire sia la gestione del budget (al momento, circa 17 milioni) sia del marketing, con il reperimento di nuove risorse. Il progetto riguarderebbe tutti gli arbitri di vertice che avranno una nuova qualifica professionale, ivi compreso un trattamento economico differente e la struttura si poggerebbe su quella esistente: 40 arbitri (attualmente 42), 66 assistenti (ora 74) e 24 VMO (Video Match Officials).

A conti fatti, quindi, sotto l’egida dell’AIA resterebbero così la Serie C e le commissioni di base.

Un piano che tuttavia al momento è in stand-by (come confermato anche dalla cancellazione della riunione prevista per lunedì tra Serie A e Rocchi), considerando l’importanza del playoff per i Mondiali e le potenziali conseguenze di cui sopra ma anche la situazione di limbo in cui si trova l’AIA in attesa della discussione del ricorso da parte dell’attuale presidente Zappi il prossimo aprile. L’ipotesi ora sul tavolo resta quella di una riforma “light”, passando prima dal professionismo arbitrale e poi, successivamente, arrivare al PGMOL, ma tutto dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane. «Stiamo lavorando per capire modalità e tempistiche di un’eventuale modifica statutaria, però per quanto riguarda tutta la parte di una nuova struttura operativa, del professionismo, è nostra intenzione farla partire dalla prossima stagione. Vogliamo partire così per poi arrivare all’effettiva realizzazione della PGMOL», ha spiegato il numero uno della FIGC dopo il Consiglio Federale di venerdì.