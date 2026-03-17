Gravina: «Rifletteremo su Open VAR. Il clima sta diventando insopportabile»

Nel corso della conferenza stampa del Premio Bearzot, che ha visto vincitore Cesc Fabregas, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della possibilità di fermare la trasmissione Open VAR, in onda ogni martedì su DAZN per analizzare con un esponente dirigenziale del mondo arbitrale gli episodi più discussi della giornata di campionato appena conclusa.

«Apriremo una riflessione su pro e contro con l’AIA per la prossima stagione, noi siamo sempre aperti al confronto. Quella che era una disponibilità di massima trasparenza, sta diventando una forma di strumentalizzazione – ha commentato Gravina –. Se noi pensiamo che in ogni partita l’errore arbitrale possa esser azzerato al 100% ve lo dico oggi che non sarà mai possibile. Lavoriamo per il miglior risultato possibile. Se poi ci sono due episodi su 20 partite è fisiologico, rispetto ai 10-12 errori di qualche anno fa. Credo che qualcosa vada rivisto nell’ambito del nostro comportamento».