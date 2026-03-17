Il Giudice Sportivo respinge il ricorso della Roma: niente scambio di persona sul giallo a Wesley

Il Giudice Sportivo respinge il ricorso della Roma sul caso Wesley. Il club giallorosso aveva infatti segnalato, ai sensi dell’articolo 61 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, un possibile errore nell’attribuzione dell’ammonizione comminata al 19’ della ripresa nella sfida con il Como, sostenendo che il cartellino giallo fosse stato assegnato al calciatore sbagliato

Dall’istruttoria condotta sulla base delle immagini televisive e dei supplementi di referto, è emersa una ricostruzione diversa. L’arbitro Davide Massa ha confermato che nell’azione in questione il giocatore del Como Diao, dopo un contrasto regolare con Rensch, ha subito un intervento falloso proprio da Wesley, che ha portato al secondo giallo e quindi l’espulsione per il terzino brasiliano. Una versione avallata anche dal VAR Michael Fabbri, che aveva effettuato il consueto check senza ravvisare elementi per intervenire.

Alla luce di questi elementi, il Giudice Sportivo ha dichiarato di non poter applicare quanto previsto dall’articolo 61 comma 2 CGS, norma che consente la correzione di errori di identificazione del calciatore sanzionato attraverso l’uso delle immagini televisive. In sostanza, nessuno scambio di persona: l’ammonizione è stata ritenuta correttamente attribuita.