Chi è Stephen Smith, il miliardario canadese che affiancherà Elkann nell'Economist

La svolta arriva nel 1988, quando co-fonda First National Financial, società specializzata nei mutui immobiliari. Partita con appena dieci dipendenti e circa 200mila dollari di ricavi nel primo anno, la società è diventata nel tempo uno dei principali operatori non bancari del settore in Canada. In quel contesto, Smith – ingegnere elettrico di formazione – sviluppò anche il software “Merlin”, ancora oggi utilizzato per l’approvazione e la gestione dei mutui.

Classe 1951, nato a Ottawa, Smith è oggi uno degli imprenditori più ricchi del Canada. Secondo Forbes, nel 2026 il suo patrimonio ha raggiunto i 7 miliardi di dollari, collocandolo tra i primi 600 più ricchi al mondo. La sua è una storia tipicamente “self made”, segnata anche da una caduta iniziale: nel 1984 dichiarò infatti bancarotta personale, dopo il fallimento di alcune iniziative immobiliari legate al rialzo dei tassi di interesse.

L’ingresso nel capitale del gruppo editoriale di The Economist segna il debutto nel mondo dei media per Stephen Smith, ma il miliardario è da decenni una figura di primo piano nella finanza canadese. Smith ha raggiunto un accordo per rilevare il 26,9% del gruppo editoriale, affiancando così Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann guidata da John Elkann e azionista di maggioranza tra le altre di Juventus e Ferrari – che resta il principale azionista.

Oggi è alla guida di Smith Financial Corporation, la holding familiare attraverso cui gestisce e sviluppa partecipazioni strategiche nel lungo periodo, mantenendo un modello basato su governance indipendente e management autonomo nelle società partecipate. Il suo impero si è ampliato negli anni: controlla circa metà di Canada Guaranty Mortgage Insurance Company, è tra i principali azionisti della banca EQB e ha acquisito nel 2023 il lender Home Trust per oltre 1,2 miliardi di dollari, completando poi nel 2025 la fusione con Fairstone Bank of Canada. È inoltre attivo nell’asset management con Peloton Capital ed è considerato uno dei principali artefici dello sviluppo delle tecniche di securitization applicate ai mutui in Canada.

Accanto all’attività imprenditoriale, Smith ha costruito un profilo rilevante anche sul piano istituzionale e culturale. È presidente di Historica Canada – organizzazione nota per i “Heritage Minutes” e per la Canadian Encyclopedia – e siede nel board del C.D. Howe Institute, think tank indipendente di politica economica. È inoltre honorary governor del Royal Ontario Museum.