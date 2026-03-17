Exor, nuovi soci per The Economist: il miliardario canadese Smith acquista il 27%

Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann – azionista di maggioranza, tra le altre, di Juventus, Ferrari e Stellantis – si prepara ad accogliere un nuovo socio nella compagine di The Economist Group, il gruppo che controlla il settimanale britannico The Economist. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il miliardario canadese Stephen Smith ha raggiunto un accordo per acquisire il 26,9% della società, rilevando la quota detenuta da Lynn Forester de Rothschild, dalla sua famiglia e dalla fondazione di famiglia. Si tratta del primo cambiamento rilevante nell’assetto proprietario del gruppo nell’ultimo decennio. L’operazione sarà realizzata tramite la holding familiare Smith Financial e resta soggetta all’approvazione del consiglio e dei trustee; i termini economici non sono stati resi noti.

In una nota, Smith Financial ha sottolineato come l’investimento rappresenti un pieno sostegno alla tradizione di indipendenza editoriale del settimanale britannico, assicurando che strategia e operatività resteranno invariate. Fondato nel 1843, The Economist è una delle pubblicazioni più influenti a livello globale tra élite politiche e finanziarie. Per Smith si tratta del primo grande investimento nel settore dei media. L’imprenditore ha cofondato nel 1988 First National Financial, società attiva nel credito ipotecario, e negli ultimi anni ha progressivamente diversificato le proprie attività, anche attraverso operazioni nel settore bancario e assicurativo in Canada. La cessione della quota dei Rothschild – che include anche azioni speciali con diritti di voto pari al 20% – era stata avviata lo scorso anno con il supporto di Lazard, attirando l’interesse di investitori facoltosi, family office e gruppi media interessati a entrare nel capitale della testata.