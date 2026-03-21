Dallo Stadium al J|Hotel: quanto vale il patrimonio immobiliare della Juventus

Dallo Stadium al J|Hotel, passando per la Continassa e Vinovo: la Juventus prosegue nel rafforzamento di un patrimonio immobiliare che rappresenta ormai uno dei pilastri strategici del club. L’ultima operazione – l’acquisizione dell’immobile che ospita il J|Hotel per 23 milioni di euro, che non inciderà comunque negli investimenti del club nella rosa e per il mercato – annunciata ieri si inserisce infatti in un percorso avviato da anni e orientato alla proprietà diretta delle infrastrutture chiave, con l’obiettivo di aumentare il valore degli asset e migliorare al tempo stesso l’efficienza economico-finanziaria. Il dato più significativo emerge dai numeri di bilancio: al 31 dicembre 2025 il valore contabile complessivo degli immobili bianconeri si attesta a circa 220 milioni di euro. Una cifra che include lo Stadium, la sede, i centri di allenamento e le altre strutture operative, ma che – secondo le stime – risulta oggi ampiamente inferiore rispetto al valore di mercato, arrivato a essere circa il doppio del costo storico. In altre parole, la Juventus ha costruito nel tempo un portafoglio immobiliare che non solo sostiene il business quotidiano, ma rappresenta anche una riserva di valore patrimoniale rilevante.

Entrando nel dettaglio, lo Stadium resta l’asset principale: a bilancio vale oltre 85 milioni di euro, a cui si aggiungono le strutture connesse come il museo e le aree commerciali. Seguono la sede della Continassa (circa 20,7 milioni) e il Training Center sempre alla Continassa (circa 20 milioni), mentre l’Allianz Training Center di Vinovo si attesta intorno ai 12,7 milioni. A questi si sommano i terreni, per circa 15,8 milioni complessivi, e i diritti d’uso legati agli immobili: Allianz Stadium: 118,2 milioni di euro (85,5 milioni di valore netto al 31 dicembre 2025)

Sede Continassa: 23,7 milioni di euro (20,8 milioni di valore netto al 31 dicembre 2025)

Training Center Continassa: 24,4 milioni di euro (20,0 milioni di valore netto al 31 dicembre 2025)

Allianz Training Center Vinovo: 25,7 milioni di euro (12,8 milioni di valore netto al 31 dicembre 2025)

Diritti d’uso IFRS16: 12,5 milioni di euro (5,9 milioni di valore netto al 31 dicembre 2025)

Terreni (Vinovo e aree adiacenti): 15,8 milioni di euro (15,8 milioni di valore netto al 31 dicembre 2025)

Totale: 220,3 milioni di euro (160,7 milioni di valore netto al 31 dicembre 2025)