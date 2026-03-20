La Juve consolida i propri asset: acquisito l'immobile del J|Hotel per 23 milioni

La Juventus compie un nuovo passo nella strategia di rafforzamento dei propri asset immobiliari. Il club bianconero ha infatti annunciato di aver presentato un’offerta per l’acquisto dell’immobile che ospita il J|Hotel , situato a Torino e attualmente locato e gestito dalla società controllata B&W Nest S.r.l. Una mossa che non avrà alcuna incidenza sulle risorse da mettere a disposizione per il mercato e sulle scelte sportive in generale.

Con questa operazione il club punta ad accorpare la proprietà dell’immobile e la gestione dell’hotel, una struttura che negli anni ha registrato un significativo miglioramento del proprio posizionamento sul mercato, dell’apprezzamento da parte della clientela e delle performance complessive. Secondo la società, l’integrazione consentirà di ottimizzare alcuni costi e aumentare le sinergie di ricavo, generando valore da reinvestire nel core business della Juventus.

Nel dettaglio, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’affitto di circa 2 milioni di euro annui per l’immobile sarà di fatto sostituito dalla quota ammortamento relativa all’acquisto dello stesso, con un risparmio di alcune centinaia di migliaia di euro. L’idea alla base dell’operazione è rafforzare il patrimonio del club, nella convinzione che il valore del J|Hotel possa crescere nel tempo. Previsto anche un miglioramento del conto economico per il club bianconero e un’incidenza positiva sui parametri finanziari che contribuirà al rispetto delle norme del Fair Play Finanziario UEFA.

Va inoltre sottolineato che la Juventus è azionista del fondo J Village con una quota del 41%, motivo per cui di fatto una parte dell’investimento rientrerà nel club bianconero. L’acquisizione rafforza la strategia immobiliare del club torinese, che si distingue a livello europeo per essere una delle poche società con una proprietà diretta delle principali infrastrutture in cui svolge le proprie attività. Con l’ingresso del J|Hotel nel patrimonio del club, la Juventus diventa infatti proprietaria di tutti gli immobili strategici utilizzati per il proprio business:

l’Allianz Stadium, all’interno del quale operano Juventus Museum, Juventus Megastore e J|Medical

la sede Headquarters Continassa

il Juventus Training Center Continassa

l’Allianz Training Center Vinovo

lo Juventus Creator Lab.

Il valore di mercato complessivo di questi asset immobiliari risulta oggi significativamente superiore – di circa il doppio – rispetto al loro costo di acquisto o costruzione, che al 31 dicembre 2025 era pari a circa 220 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la metà di maggio ed è subordinato al completamento delle consuete attività di due diligence sull’immobile e alla definizione degli accordi contrattuali necessari.

Negli ultimi anni, il J|Hotel è cresciuto progressivamente, registrando oltre 200mila presenze, con ospiti provenienti da 130 Paesi, ospitando oltre 2mila eventi, con circa 600mila persone che hanno provato l’eccellenza culinaria del ristorante. Inoltre, oltre ad essere un punto di riferimento per i tifosi bianconeri, è diventato una significativa risorsa per l’indotto che genera sul territorio cittadino e come polo di attrazione turistica piemontese.

All’interno della nota con cui ha annunciato l’acquisto dell’immobile, la Juventus ha inoltre precisato di disporre di risorse finanziarie sufficienti per sostenere il pagamento del prezzo. Tuttavia, il club valuterà la possibilità di finanziare una parte dell’operazione ricorrendo a nuove fonti di finanziamento, qualora queste dovessero presentare condizioni vantaggiose. In ogni caso, come detto in precedenza, la società ha sottolineato che la mossa non inciderà sugli investimenti futuri nel core business. Tradotto: le risorse a disposizione per il mercato non saranno influenzate da questa operazione immobiliare.