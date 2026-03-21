Lazio, scoperta la tipografia anti-Lotito: «Striscioni e manifesti: organizzazione militare per far cedere il club»

I magistrati parlano di una “capacità organizzativa” particolarmente strutturata, ritenuta compatibile con i metodi tipici dei gruppi ultras e, in particolare, con l’eredità degli Irriducibili legati alla figura di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. Un’impostazione che richiama dinamiche già emerse in passato e che suggerisce un’azione coordinata.

Al centro dell’inchiesta ci sono striscioni, manifesti, adesivi e una serie di pressioni reiterate, comprese telefonate anonime anche a sfondo minatorio. L’ipotesi investigativa è che tali iniziative fossero finalizzate a costringere Lotito a cedere il controllo della Lazio o a intervenire sulla struttura societaria, con possibili riflessi anche sul mercato di una società quotata.