Rabbia Manchester United: pronto reclamo al PGMOL per gli episodi arbitrali contro il Bournemouth

Il Manchester United si prepara a presentare un reclamo formale al PGMOL (l’organismo che gestisce arbitri e VAR in Premier League) dopo il discusso pareggio contro il Bournemouth, segnato da diversi episodi arbitrali controversi. A riportarlo è il Daily Mail, secondo cui a Old Trafford cresce la frustrazione per quello che viene definito “l’ennesimo errore del VAR” costato punti preziosi nella corsa alla qualificazione in Champions League.
Nel mirino c’è in particolare un episodio chiave: con il Bournemouth avanti 1-0, Amad Diallo è apparso trattenuto vistosamente in area senza alcun tentativo di giocare il pallone. Il direttore di gara Stuart Attwell, ben posizionato, ha lasciato proseguire e, sull’azione successiva, il Bournemouth ha trovato il pareggio con Ryan Christie. Anche il successivo controllo VAR non ha portato alla revisione della decisione, in un’azione decisiva per la partita, considerando che da un potenziale doppio vantaggio lo United si è trovato sul pareggio.
Le polemiche non si fermano qui. Dopo il nuovo vantaggio dello United, Harry Maguire è stato espulso per un fallo su Evanilson, con il rigore trasformato da Junior Kroupi per il definitivo pareggio. All’interno del club inglese si evidenzia come l’intervento di Maguire sia molto simile a quello commesso in precedenza da Adrien Truffert su Diallo, rimasto però impunito.
Secondo quanto riferito dal Daily Mail, i dirigenti dello United ritengono che il fallo su Diallo fosse evidente e che, con la concessione del secondo rigore, Bruno Fernandes avrebbe con ogni probabilità firmato il 2-0 nella seconda metà del match. Invece, nel giro di un minuto, il punteggio è tornato in parità.
Non si tratta del primo episodio contestato: il club aveva già segnalato al responsabile degli arbitri Howard Webb una serie di decisioni ritenute penalizzanti, tra cui la mancata espulsione di Nathan Collins contro il Brentford, un rigore non concesso contro il Wolverhampton e un gol annullato a Lisandro Martínez nella sfida con il Burnley (diretta proprio da Attwell).
Nel post-partita, il tecnico ad interim Michael Carrick ha espresso tutta la propria incredulità: “Non capisco come si possa concedere un rigore e non l’altro: è qualcosa di assurdo. Sono due episodi identici, uno dei due è per forza sbagliato”.
La posizione dell’allenatore è condivisa anche dai vertici del club, che – sempre secondo il Daily Mail – intendono ora formalizzare il reclamo attraverso il direttore sportivo Jason Wilcox. Sul piano sportivo, lo United dovrà inoltre fare a meno di Maguire nel prossimo match contro il Leeds United, mentre resta da chiarire anche la gestione del recupero: hanno infatti suscitato sorpresa i nove minuti di extra-time concessi con il punteggio sul 2-2 e gli ospiti in inferiorità numerica.