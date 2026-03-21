Rabbia Manchester United: pronto reclamo al PGMOL per gli episodi arbitrali contro il Bournemouth

Il Manchester United si prepara a presentare un reclamo formale al PGMOL (l’organismo che gestisce arbitri e VAR in Premier League) dopo il discusso pareggio contro il Bournemouth, segnato da diversi episodi arbitrali controversi. A riportarlo è il Daily Mail, secondo cui a Old Trafford cresce la frustrazione per quello che viene definito “l’ennesimo errore del VAR” costato punti preziosi nella corsa alla qualificazione in Champions League. Nel mirino c’è in particolare un episodio chiave: con il Bournemouth avanti 1-0, Amad Diallo è apparso trattenuto vistosamente in area senza alcun tentativo di giocare il pallone. Il direttore di gara Stuart Attwell, ben posizionato, ha lasciato proseguire e, sull’azione successiva, il Bournemouth ha trovato il pareggio con Ryan Christie. Anche il successivo controllo VAR non ha portato alla revisione della decisione, in un’azione decisiva per la partita, considerando che da un potenziale doppio vantaggio lo United si è trovato sul pareggio.

Le polemiche non si fermano qui. Dopo il nuovo vantaggio dello United, Harry Maguire è stato espulso per un fallo su Evanilson, con il rigore trasformato da Junior Kroupi per il definitivo pareggio. All’interno del club inglese si evidenzia come l’intervento di Maguire sia molto simile a quello commesso in precedenza da Adrien Truffert su Diallo, rimasto però impunito. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, i dirigenti dello United ritengono che il fallo su Diallo fosse evidente e che, con la concessione del secondo rigore, Bruno Fernandes avrebbe con ogni probabilità firmato il 2-0 nella seconda metà del match. Invece, nel giro di un minuto, il punteggio è tornato in parità.