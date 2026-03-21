Champions, 4 miliardi in premi UEFA per i club italiani dal 2001: la classifica

Una cifra significativa ma lontana dai picchi più recenti: nel 2024/25, grazie alla finale raggiunta dall’Inter, i ricavi avevano toccato quota 366,74 milioni; nel 2022/23 – con Inter finalista, Milan semifinalista e Napoli ai quarti – si erano fermati a 320,99 milioni. Anche il 2019/20 (258,8 milioni) resta leggermente superiore all’ultima stagione.

Nel 2025/26 i club italiani hanno incassato complessivamente 254,3 milioni di euro: l’Inter guida con 71,3 milioni, seguita dall’Atalanta (70,4 milioni), dalla Juventus (64,1 milioni) e dal Napoli (48,6 milioni).

Il confronto con il contesto europeo emerge chiaramente anche nella stagione in corso: ai quarti di finale sei club hanno già superato i 100 milioni di euro di premi UEFA – Arsenal (109,7 milioni), Bayern Monaco (109,5), Liverpool (109,47), PSG (106,8), Real Madrid (106,4) e Barcellona (103,14) – mentre nessuna italiana ha raggiunto questa soglia.

Allargando lo sguardo al periodo 2001-2025, la UEFA ha distribuito complessivamente 27,15 miliardi di euro ai club partecipanti alla Champions League. Di questi, 3,75 miliardi sono andati alle italiane, una quota pari a circa il 13,8% del totale. Davanti si collocano Inghilterra (5,02 miliardi, 18,5%), Spagna (4,6 miliardi, 17,1%) e Germania (3,77 miliardi, 13,9%), mentre la Francia si ferma a 2,76 miliardi. Nel complesso, i cinque principali campionati europei hanno incassato 19,95 miliardi, pari al 73,5% delle risorse distribuite.

Considerando, per i soli club italiani, anche la stagione 2025/26, la cifra complessiva incassata per le società di Serie A dalla Champions League è stata pari a poco più di 4 miliardi di euro dal 2001. La Juventus è quella che ha incassato di più nel periodo considerato con 1,15 miliardi di euro (media 57,6 milioni a partecipazione), seguita dall’Inter con 850,2 milioni (47,2 di media) e dal Milan con 579,9 milioni (38,7).

A seguire Napoli (480,3 milioni, media 53,4), Roma (429,7 milioni, 39,1) e Atalanta (277,7 milioni, 55,5), con quest’ultima che presenta una delle medie più elevate grazie ai risultati ottenuti nelle partecipazioni più recenti. Più indietro Lazio (154,7 milioni, 30,9 di media), Fiorentina (39,2 milioni, 19,6), Bologna (35,3 milioni) e Udinese (9,3 milioni).