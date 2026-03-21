Caso Iran, Infantino: «La FIFA guarda con fiducia alla partecipazione di tutte le nazionali ai Mondiali»

Con un clima internazionale sempre più teso e con la reale possibilità che l’ Iran non partecipi ai prossimi Mondiali , organizzati da USA, Messico e Canada, la FIFA ha voluto ribadire il proprio «impegno costante per la pace e l’unità è stato al centro della riunione online del Consiglio FIFA tenutasi presso la sede della FIFA a Zurigo, in Svizzera, durante la quale il presidente Gianni Infantino ha invocato la pace e ribadito il ruolo chiave del calcio nel unire le persone in un contesto di persistente instabilità geopolitica».

«La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici, ma è impegnata a utilizzare il potere del calcio e della Coppa del Mondo FIFA per costruire ponti e promuovere la pace, mentre i nostri pensieri sono rivolti a coloro che soffrono a causa delle guerre in corso – ha dichiarato Infantino –. La FIFA guarda con fiducia alla partecipazione di tutte le squadre alla Coppa del Mondo FIFA, affinché competano in uno spirito di fair play e rispetto reciproco. Abbiamo un calendario. Presto saranno confermate le 48 squadre partecipanti e vogliamo che la Coppa del Mondo si svolga come previsto».

Intanto continuano i vari progetti della FIFA per promuovere il calcio in giro del mondo. Il tutto è stato rafforzato dall’approvazione unanime del Rapporto Annuale 2025, che include un budget record di ricavi pari a 14 miliardi di dollari per il ciclo 2027-2030, risorse che saranno reinvestite nel gioco. Durante il prossimo ciclo, le federazioni affiliate alla FIFA potranno beneficiare di un incremento di otto volte degli investimenti nello sviluppo del calcio rispetto ai programmi precedenti al 2016, con il programma FIFA Forward che raggiungerà un nuovo massimo di 2,7 miliardi di dollari.

«La FIFA sta portando avanti la sua missione di migliorare e promuovere il calcio a livello globale reinvestendo risorse senza precedenti – ha aggiunto Infantino – Non si tratta solo di numeri, ma di risultati concreti: più opportunità di competere ai massimi livelli per uomini, donne e giovani, infrastrutture migliori e maggiore accesso alla tecnologia per tutte le federazioni affiliate. Negli ultimi dieci anni la FIFA ha compiuto passi da gigante negli investimenti nel calcio. Ciò non sarebbe stato possibile senza la Coppa del Mondo FIFA, che resta la nostra principale fonte di ricavi. Una Coppa del Mondo di successo significa più bambini che giocano a calcio, più campi e maggiore sviluppo delle competenze in tutto il mondo».