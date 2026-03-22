ManUTD, il progetto del nuovo Old Trafford da 100mila posti atteso il prossimo anno

Il Manchester United è al lavoro per presentare tutta la documentazione necessaria così da presentare il proprio progetto per il nuovo stadio. Il club crede che si possa terminare il tutto nell’arco di 12-18 mesi per l’impianto da 100mila posti che diventerà la nuova casa dei Red Devils.
Come riporta The Times, nelle scorse settimane c’è stata una pausa significativa nell’iter, visto che lo United si è scontrato con le alte valutazioni fatte da proprietari per i terreni individuati per il nuovo stadio, in particolare del terminal merci ferroviario che occupa un sito di 100 acri (oltre 404mila metri quadrati) adiacente all’attuale Old Trafford. Si parlava di una differenza di oltre 350 milioni di sterline con l’offerta dello United che non superava i 50 milioni, mentre la richiesta della società Brookfield ha stimato il valore più vicino ai 400 milioni di sterline, a causa dei costi coinvolti nel trasferimento in una nuova posizione.
Ma da parte dell’amministratore delegato incaricato del progetto, Collette Roche, nonostante la grande distanza fra le parti la conclusione dell’affare potrebbe arrivare positivamente entro l’estate con il progetto definitivo per il nuovo stadio da 2 miliardi di sterline che sarebbero presentati al prossimo anno.
«Quindi il piano sarebbe che entro i prossimi due mesi dovremmo essere lì o lì vicino sull’assemblaggio del terreno, che sarà una pietra miliare importante che speriamo di poter condividere – ha dichiarato Roche –. Oltre a ciò, inizieremo poi quello che stiamo chiamando fase due, che richiederà sette mesi per fare il design più dettagliato. Quando supereremo quello usciremo con la strategia di pianificazione. Ma stiamo già iniziando a lavorare come parte del piano generale più ampio. Non iniziamo allora; abbiamo già iniziato ora».
«Speriamo di fare tutto entro il momento in cui arriveremo alla domanda di pianificazione, che sarà probabilmente tra circa 12 a 18 mesi, avremo avuto molte conversazioni – ha continuato Roche –. Come club stiamo già contattando i partner principali che pensiamo di dover coinvolgere. Stiamo attraversando un processo per assicurarci di ottenere la migliore società; una che lavori nello stesso modo in cui lavoriamo noi e sia all’altezza della sfida e dell’ambizione. Bloccheremo quello. Poi iniziamo a costruire i piani. Inizia ora. Sarà suddiviso in fasi. Quando sarà costruito? Dobbiamo passare attraverso la pianificazione e quella è solo la fase uno dello stadio. Poi hai la fase due, che è l’edilizia abitativa. Poi dobbiamo decidere cosa faremo con l’attuale Old Trafford. Questo non accadrà in una notte ma stiamo mettendo in atto quelle relazioni, pronti a partire e a partire correndo molto presto».