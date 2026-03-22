ManUTD, il progetto del nuovo Old Trafford da 100mila posti atteso il prossimo anno

Ma da parte dell’amministratore delegato incaricato del progetto, Collette Roche, nonostante la grande distanza fra le parti la conclusione dell’affare potrebbe arrivare positivamente entro l’estate con il progetto definitivo per il nuovo stadio da 2 miliardi di sterline che sarebbero presentati al prossimo anno.

«Quindi il piano sarebbe che entro i prossimi due mesi dovremmo essere lì o lì vicino sull’assemblaggio del terreno, che sarà una pietra miliare importante che speriamo di poter condividere – ha dichiarato Roche –. Oltre a ciò, inizieremo poi quello che stiamo chiamando fase due, che richiederà sette mesi per fare il design più dettagliato. Quando supereremo quello usciremo con la strategia di pianificazione. Ma stiamo già iniziando a lavorare come parte del piano generale più ampio. Non iniziamo allora; abbiamo già iniziato ora».

«Speriamo di fare tutto entro il momento in cui arriveremo alla domanda di pianificazione, che sarà probabilmente tra circa 12 a 18 mesi, avremo avuto molte conversazioni – ha continuato Roche –. Come club stiamo già contattando i partner principali che pensiamo di dover coinvolgere. Stiamo attraversando un processo per assicurarci di ottenere la migliore società; una che lavori nello stesso modo in cui lavoriamo noi e sia all’altezza della sfida e dell’ambizione. Bloccheremo quello. Poi iniziamo a costruire i piani. Inizia ora. Sarà suddiviso in fasi. Quando sarà costruito? Dobbiamo passare attraverso la pianificazione e quella è solo la fase uno dello stadio. Poi hai la fase due, che è l’edilizia abitativa. Poi dobbiamo decidere cosa faremo con l’attuale Old Trafford. Questo non accadrà in una notte ma stiamo mettendo in atto quelle relazioni, pronti a partire e a partire correndo molto presto».