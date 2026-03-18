Ufficiale, DAZN trasmetterà tutto il Mondiale 2026 anche nei bar e locali pubblici

Per la prima volta nella storia italiana di DAZN, la magia del torneo più prestigioso al mondo sarà tutta solo sull’OTT, che in Italia trasmette tutta la Serie A (con un accordo fino alla stagione 2028/29). Grazie all’accordo stretto con FIFA relativo al segmento business-to-business, i tifosi potranno quindi scegliere come e dove vivere ogni emozione del Mondiale: connessi a DAZN dal proprio divano, in mobilità su smartphone, tablet o PC, oppure riuniti nei locali.

Questa estate DAZN sarà il punto di riferimento di tutto il Mondiale FIFA 2026 , dentro e fuori casa. Come anticipato nei giorni scorsi da Calcio e Finanza , dopo essersi assicurata i diritti per la trasmissione di tutte le 104 partite della Coppa del Mondo, la piattaforma di sport in streaming ha annunciato un ulteriore traguardo: sarà l’unica a trasmettere tutto il Mondiale anche nei bar, ristoranti e locali aperti al pubblico in Italia.

«Il calcio è passione condivisa e il Mondiale è il momento in cui questa passione raggiunge il suo apice», ha commentato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. «Questa estate porteremo l’emozione straordinaria della Coppa del Mondo FIFA 2026 anche nei locali dove saremo gli unici a trasmettere tutte le partite. Oggi il modo in cui tutti noi viviamo lo sport è cambiato, vogliamo scegliere come farlo, se da casa o connessi a uno schermo in mobilità. Con questa nuova acquisizione, DAZN offre ai tifosi italiani esattamente questo, la possibilità di seguire ogni singola partita del Mondiale dove vogliono e come vogliono, dal salotto di casa con gli amici, dal proprio smartphone o davanti allo schermo di un locale con persone che in quel momento condividono lo stesso amore per il calcio».

Grazie a DAZN For Business, il servizio di streaming sportivo dedicato a bar e ristoranti, a partire dall’11 giugno le gesta delle squadre più famose del pianeta terranno incollati davanti agli schermi i tifosi. L’offerta dedicata al segmento business-to-business di DAZN, lanciata lo scorso anno, si arricchisce così ulteriormente e questa estate permetterà ai locali di diventare il punto di ritrovo di tutti gli appassionati.

Si rimane invece in attesa di sviluppi per quanto riguarda l’offerta commerciale per il pubblico (di cui il CEO Stefano Azzi aveva parlato a Calcio e Finanza) e per eventuali partnership di distribuzione del torneo. Si capirà così se DAZN vorrà tenere il Mondiale tutto per sé ottimizzando l’investimento al massimo, oppure se opterà per una distribuzione facendo leva su alcuni partner (sulla scorta di quanto accadde con Mediaset per il Mondiale per Club), spostando però il terreno di collaborazione sul versante dello streaming, dal momento in cui i diritti per la trasmissione in chiaro sono nelle mani della Rai.