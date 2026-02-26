Questa selezione include la partita d’apertura , tutte le partite della Nazionale italiana (qualora partecipasse), le semifinali e la finale, oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione.

Si sblocca ufficialmente la partita per i diritti tv dei Mondiali di calcio 2026 in Italia. A seguito della procedura di gara per l’assegnazione diritti audiovisivi della Coppa del Mondo nel nostro Paese, come anticipato da Calcio e Finanza , la Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri.

Ai fini della massima esposizione in Italia della Coppa del Mondo FIFA 2026 – si legge in una nota – la Rai garantirà un’ampia copertura del torneo, mediante la trasmissione di almeno 32 partite su Rai 1 e l’offerta di highlights e clip di tutti gli incontri della competizione in ogni notiziario, programma e contenitore sportivo (inclusi gli account ufficiali Rai sui social media).