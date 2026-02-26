Ufficiale, la Rai trasmetterà 35 partite dei Mondiali 2026 in diretta in chiaro

Tra le sfide in onda sulla tv di Stato ci saranno la partita d’apertura, tutte le partite della Nazionale italiana (qualora partecipasse), le semifinali e la finale.

(Foto: Samantha Zucchi/Insidefoto)

Si sblocca ufficialmente la partita per i diritti tv dei Mondiali di calcio 2026 in Italia. A seguito della procedura di gara per l’assegnazione diritti audiovisivi della Coppa del Mondo nel nostro Paese, come anticipato da Calcio e Finanza, la Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri. 

Questa selezione include la partita d’apertura, tutte le partite della Nazionale italiana (qualora partecipasse), le semifinali e la finale, oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione.  

Ai fini della massima esposizione in Italia della Coppa del Mondo FIFA 2026 – si legge in una nota – la Rai garantirà un’ampia copertura del torneo, mediante la trasmissione di almeno 32 partite su Rai 1 e l’offerta di highlights e clip di tutti gli incontri della competizione in ogni notiziario, programma e contenitore sportivo (inclusi gli account ufficiali Rai sui social media). 

