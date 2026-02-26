A rappresentare la Serie A è rimasta solamente l’ Atalanta di Raffaele Palladino , che è riuscita a portare a termine una epica rimonta casalinga contro il Borussia Dortmund ribaltando il 2-0 subito in Germania. Ora i bergamaschi troveranno sulla strada una fra Arsenal e Bayern Monaco . Un incrocio che sulla carta è il più difficile visto che si tratta della prima e seconda classificata della fase campionato.

I playoff di Champions League hanno decretato le otto squadre che si aggiungono alle prime otto classificate della fase campionato. Le 16 formazioni rimaste daranno così vita alla vera e propria fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per club, che proseguirà con gli ottavi di finale .

Possibili accoppiamenti Champions League – Le squadre in gioco

A decidere gli accoppiamenti e l’intero percorso fino alla finalissima di Budapest sarà il sorteggio che si svolgerà a Nyon (in Svizzera), con appuntamento fissato alle ore 12.00 di venerdì 27 febbraio. Di seguito tutte le squadre coinvolte, divise fra teste di serie (che giocheranno il ritorno in casa) e non:

Teste di serie

Arsenal (ENG)

Bayern Monaco (GER)

Liverpool (ENG)

Tottenham (ENG)

Barcellona (ESP)

Chelsea (ENG)

Sporting Lisbona (POR)

Manchester City (ENG)

Non teste di serie

Real Madrid (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA)

Newcastle (ENG)

Atletico Madrid (ESP)

Atalanta (ITA)

Bayern Leverkusen (GER)

Galatasaray (TUR)

Bodo Glimt (NOR)

Questo invece il tabellone e tutti i possibili incroci, in attesa del sorteggio. L’Atalanta troverà una tra Arsenal e Bayern Monaco:

Possibili accoppiamenti Champions League – Come funziona il sorteggio

L’andata degli ottavi di finale si giocherà fra il 10 e l’11 marzo 2026, mentre il ritorno è in programma una settimana più tardi, il 17 e 18 marzo. Come detto, le sfide di ritorno si disputeranno in casa delle squadre teste di serie.

I club vengono accoppiati in base alla loro posizione al termine della fase campionato per formare quattro coppie teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). I club di ciascuna coppia testa di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro i rispettivi vincitori degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi.

Per il sorteggio vengono preparate quattro urne, nelle quali le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie sono inserite nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio determinerà il lato del tabellone per tutte le squadre teste di serie, iniziando da quelle classificate al 7°/8° posto e terminando con quelle classificate al 1°/2° posto.

Si estrae una pallina dall’urna contenente le due squadre interessate (ossia le squadre classificate 7ª e 8ª) e la si apre per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna viene collocata nella posizione riservata sul lato argento del tabellone. L’altra squadra testa di serie della coppia viene quindi estratta e mostrata, quindi assegnata alla corrispondente posizione riservata sul lato blu del tabellone. La stessa procedura viene eseguita con le restanti squadre teste di serie.