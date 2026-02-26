Puma, il bilancio 2025: ricavi in calo e rosso di quasi 650 milioni

Un risultato che nasce dalla contrazione dei ricavi pari al 13,1% su base annua e che nel 2025 sono stati pari a 7,29 miliardi . Un crollo che ha spinto il management del colosso tedesco a cancellare il dividendo agli azionisti e ad avviare una profonda ristrutturazione, con l’obiettivo dichiarato di rilanciare il brand tra i tre grandi dello sport a livello mondiale insieme a Nike e Adidas.

Puma ha pubblicato quest’oggi il bilancio 2025 che ha registrato un rosso di 643,6 milioni di euro . Una perdita rilevante, soprattutto se confrontata con il rendiconto economico-finanziario dello scorso anno, che ha fatto registrare un utile di 280,7 milioni.

Le cause del tracollo del colosso tedesco

Le vendite sono rimaste sostanzialmente stabili nella prima metà dell’anno, salvo poi cedere bruscamente nel secondo semestre, quando sono scattate le misure di riorganizzazione strategica. A pesare anche la debolezza di alcune valute chiave, come peso argentino, dollaro statunitense e lira turca, che ha amplificato il calo dal -8,1% in valuta costante al -13,1% a tassi correnti. Il quarto trimestre è stato il più critico: le vendite si sono fermate a 1,5 miliardi, con un crollo del 27,2% a tassi correnti.

Il canale wholesale ha subito la contrazione più marcata (-27,7%), mentre il Direct-to-Consumer ha limitato i danni a -8%, portando la propria quota al 41,1% dal 35,5% del quarto trimestre 2024.

Su base annua, le Americhe hanno registrato il calo più severo (-17,9%, a 2,55 miliardi), seguite dall’Asia-Pacifico (-11,7%, a 1,59 miliardi) e dall’area EMEA (-9,6%, a 3,14 miliardi). Per categoria, le calzature sono scese del 7,1% a 4,11 miliardi, gli accessori dell’8,5%, mentre l’abbigliamento ha invertito la tendenza generale con un +9,7% a 2,32 miliardi. Il margine lordo si è ristretto di 260 punti base, attestandosi al 45%, e l’EBIT si è chiuso in rosso per 357 milioni.

(Image credit: DepositPhotos.com)