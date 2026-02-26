Champions, una sola italiana agli ottavi per due anni di fila: non succedeva da 11 anni

Le due notti di UEFA Champions League dedicate al ritorno dei playoff hanno visto solamente l’Atalanta riuscire a ribaltare la sconfitta subita all’andata contro il Borussia Dortmund. Niente da fare per Inter e Juventus, che si aggiungono così al Napoli, eliminata nella prima fase, fra le escluse dalla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per club.
In virtù di ciò agli ottavi di finale ci sarà solamente una rappresentante della Serie A, esattamente come successo lo scorso anno quando l’Inter, classificatasi nelle prime otto e quindi automaticamente alla fase a eliminazione diretta, fu l’unica formazione italiana ad avanzare nella competizione, arrivando fino alla finalissima. Anche nella scorsa edizione della Champions furono letali i playoff con Atalanta, Juventus e Milan che non riuscirono a passare il turno. Il Bologna, invece, finì la sua corsa alla prima fase.
Al sorteggio di domani ci sarà quindi solamente l’Atalanta a rappresentare l’Italia. Una condizione che si ripete, come detto, e che non accadeva per la Serie A da 11 anni, quando nel 2013/14 e 2014/15. Nella prima occasione fu il Milan a rappresentare l’Italia (i rossoneri furono eliminati agli ottavi dall’Atletico Madrid), mentre l’anno dopo alla fase a eliminazione diretta presenziò solamente la Juventus, che arrivò fino alla finale, vinta però dal Barcellona di Luis Enrique.
Squadre ottavi Champions League – I dati stagione per stagione
Un trend che quindi si è ripetuto a distanza di 11 anni per la Serie A, che nel frattempo ha portato per quattro volte una squadra in finale (due volte per Juve e Inter), cinque squadre alla prima fase (nella stagione 2024/25), ma mai più di tre squadre agli ottavi di finale in una singola stagione. Traguardo raggiunto più volte dagli altri quattro top campionati – Spagna, Germania e Inghilterra –. Inoltre, la Premier League quest’anno ha conseguito un ulteriore record: è il primo campionato ad avere ben sei squadre agli ottavi di finale di Champions League. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle e Tottenham sono tutte presenti e solamente i Toffees, che si sono facilmente liberati del Qarabag, sono dovuti passare dai playoff.