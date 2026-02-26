Champions, una sola italiana agli ottavi per due anni di fila: non succedeva da 11 anni

In virtù di ciò agli ottavi di finale ci sarà solamente una rappresentante della Serie A , esattamente come successo lo scorso anno quando l’ Inter , classificatasi nelle prime otto e quindi automaticamente alla fase a eliminazione diretta, fu l’unica formazione italiana ad avanzare nella competizione, arrivando fino alla finalissima. Anche nella scorsa edizione della Champions furono letali i playoff con Atalanta , Juventus e Milan che non riuscirono a passare il turno. Il Bologna , invece, finì la sua corsa alla prima fase.

Al sorteggio di domani ci sarà quindi solamente l’Atalanta a rappresentare l’Italia. Una condizione che si ripete, come detto, e che non accadeva per la Serie A da 11 anni, quando nel 2013/14 e 2014/15. Nella prima occasione fu il Milan a rappresentare l’Italia (i rossoneri furono eliminati agli ottavi dall’Atletico Madrid), mentre l’anno dopo alla fase a eliminazione diretta presenziò solamente la Juventus, che arrivò fino alla finale, vinta però dal Barcellona di Luis Enrique.

Squadre ottavi Champions League – I dati stagione per stagione

Un trend che quindi si è ripetuto a distanza di 11 anni per la Serie A, che nel frattempo ha portato per quattro volte una squadra in finale (due volte per Juve e Inter), cinque squadre alla prima fase (nella stagione 2024/25), ma mai più di tre squadre agli ottavi di finale in una singola stagione. Traguardo raggiunto più volte dagli altri quattro top campionati – Spagna, Germania e Inghilterra –. Inoltre, la Premier League quest’anno ha conseguito un ulteriore record: è il primo campionato ad avere ben sei squadre agli ottavi di finale di Champions League. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle e Tottenham sono tutte presenti e solamente i Toffees, che si sono facilmente liberati del Qarabag, sono dovuti passare dai playoff.