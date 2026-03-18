Non solo calcio: si accende il derby tra Oaktree e RedBird per entrare in NBA Europe

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, nell’ultimo periodo Oaktree ha dato una netta accelerata al progetto nel testa a testa con RedBird e secondo il quotidiano sarebbe in vantaggio. Per entrambi l’obiettivo è quello di creare una franchigia nella città milanese che sia in grado di giocare nel nuovo campionato a partire dal 2027, anche se il via ufficiale potrebbe slittare al 2028 , una volta chiuse le Olimpiadi a Los Angeles.

Il progetto NBA Europe – il piano per la creazione di una nuova lega di basket professionistica, studiato dalla NBA e dalla FIBA per l’ottobre 2027 – accende nuovamente il derby di Milano. Infatti, sia RedBird che Oaktree , i due fondi statunitensi che controllano rispettivamente Milan e Inter , stanno lavorando all’ingresso nella competizione con una franchigia di basket a Milano, magari coinvolgendo l’ Olimpia .

Tornando a questo derby, Cardinale ha già avviato colloqui con la NBA, si è incontrato con Leo Dell’Orco (numero uno di Armani, dopo la scomparsa di Giorgio Armani), per vedere quali spazi di manovra ci fossero. Ma dall’altra parte Oaktree non è rimasto di certo a guardare e ha studiato attentamente il progetto proposto dalla NBA esplorando strade percorribili insieme alla stessa Olimpia Milano. Il fondo USA che controlla l’Inter, dopo aver incassato il via libera del suo numero uno Howard Marks , ha avviato i colloqui anche con JP Morgan , la banca d’affari più grande del mondo, e anche i vari faccia a faccia con l’Olimpia hanno registrato passi in avanti positivi.

Rimangono delle perplessità da ambe due le parti del Naviglio. In primis si parla di una tassa di ingresso, non uguale per tutti, ma che di media si aggira intorno ai 500 milioni di dollari. Il progetto punta a coinvolgere i colossi del calcio europeo come le già citate Inter e Milan, ma anche Real Madrid, Barcellona, PSG, Manchester City, Manchester United e Newcastle, ovviamente grazie alla sua ricca proprietà (il fondo saudita PIF).

Intanto, la Nba ha fissato al 31 marzo la scadenza: entro quel giorno bisogna dare una risposta di interesse e di accettazione del modello. E secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid ha già detto di no, ringraziando per la proposta, mentre più convinte di accettare ci sono PSG, Newcastle e Milan. L’Inter invece deve ancora dare la sua risposta ufficiale. Per le due milanesi va ricordato come l’Olimpia ha un accordo valido con l’Eurolega fino al 2036.

In questa ottica, è altrettanto importante sottolineare come la NBA abbia l’appoggio della Federazione italiana, guidata da Gianni Petrucci, e dalla FIBA, la federazione internazionale. Entrambi le istituzioni non vedono l’ora di dare una spallata all’Eurolega. Ma il cammino sportivo di quello che si presenta come un enorme affare economico, forse tra i più attraenti a livello sportivo dei prossimi anni, contempla anche una diplomazia molto attiva. Non è escluso che NBA ed Eurolega, adesso su poli di interesse opposti, possano sedersi attorno a un tavolo e trovare una chiave comune.

Ma intanto che si attendono mosse ufficiali, la rivista statunitense The Athletic riporta che PIF, proprietario del Newcastle, Qatar Sports Investments, che controlla il PSG, e RedBird sarebbero pronte a creare frachigie ex novo per entrare nel progetto NBA Europe. Non solo: RedBird – come riportato da Calcio e Finanza lo scorso novembre – potrebbe addirittura realizzare una nuova arena sull’area San Francesco a San Donato Milanese, dove sarebbe dovuto sorgere il nuovo stadio del Milan, prima che tornasse in auge il progetto di un nuovo San Siro condiviso con l’Inter.

Il processo di gara per le licenze NBA Europe è gestito dalle banche d’investimento Raine Group e JPMorgan Chase, che stanno contattando gli investitori, raccogliendo le offerte e successivamente consiglieranno la lega sulle proposte migliori, fungendo anche da negoziatori.