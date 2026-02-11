Il fondo Elliott aumenta la sua partecipazione nel London Stock Exchange Group

Il fondo statunitense Elliott Management Corporation, ex proprietario del Milan e recentemente fuoriuscito dal club rossonero dopo che RedBird ha rimborsato, attraverso un finanziamento sottoscritto con Comvest, il vendor loan) ha acquisito una partecipazione nel London Stock Exchange Group (LSEG), la società che gestisce la Borsa di Londra.
Come riporta Reuters, Elliott ha già avviato un dialogo con LSEG per migliorarne le performance. In virtù di questa operazione condotta dal fondo USA, le azioni di LSEG sono salite del 2,3% nelle prime contrattazioni, dopo aver inizialmente registrato un balzo del 7%. Una netta controtendenza rispetto al -35% registrato dallo stesso titolo nell’ultimo anno a cui si aggiunge anche il recente sell-off globale dei titoli software della scorsa settimana, che ha cancellato quasi 1.000 miliardi di dollari di valore complessivo dal settore.
Al momento non si conosce con esattezza la quota acquisita da Elliott. Come riportato dal Financial Times, il fondo avrebbe avviato colloqui con LSEG per favorire un miglioramento delle performance, incoraggiare un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie e spingere il gruppo a ridurre il divario rispetto ai concorrenti. Inoltre, il fondo di Paul Singer non sembrerebbe favorevole a una vendita completa del gruppo né a uno spin-off dell’attività legata alla Borsa di Londra.
Il gruppo LSEG, attivo nei dati e nell’analisi finanziaria e proprietario anche della Borsa di Londra, sta affrontando timori legati all’aumento della concorrenza e all’impatto dell’intelligenza artificiale sui ricavi, preoccupazioni che interessano l’intero comparto software e dei servizi.