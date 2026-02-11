Il fondo Elliott aumenta la sua partecipazione nel London Stock Exchange Group

Il fondo statunitense Elliott Management Corporation, ex proprietario del Milan e recentemente fuoriuscito dal club rossonero dopo che RedBird ha rimborsato, attraverso un finanziamento sottoscritto con Comvest, il vendor loan) ha acquisito una partecipazione nel London Stock Exchange Group (LSEG), la società che gestisce la Borsa di Londra.

Come riporta Reuters, Elliott ha già avviato un dialogo con LSEG per migliorarne le performance. In virtù di questa operazione condotta dal fondo USA, le azioni di LSEG sono salite del 2,3% nelle prime contrattazioni, dopo aver inizialmente registrato un balzo del 7%. Una netta controtendenza rispetto al -35% registrato dallo stesso titolo nell’ultimo anno a cui si aggiunge anche il recente sell-off globale dei titoli software della scorsa settimana, che ha cancellato quasi 1.000 miliardi di dollari di valore complessivo dal settore.