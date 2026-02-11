De Zerbi lascia il Marsiglia: accordo per la risoluzione del contratto

Dopo il netto 5-0 subito in casa del Paris Saint-Germain, le strade di Roberto De Zerbi e il Marsiglia si separano. Il tecnico italiano lascia così il club francese che lo ha ingaggiato nel giugno del 2024 portandolo al secondo posto nella scorsa Ligue 1, centrando la qualificazione in Champions League.
In questa stagione il rendimento della squadra è stato molto altalenante e caratterizzato da un clima non sempre semplice da gestire per De Zerbi, vedasi la rissa scoppiata fra Rabiot e Rowe, entrambi arrivati in estate in Serie A, rispettivamente a Milan e Bologna. A questo si aggiunge l’eliminazione alla prima fase di Champions League e l’attuale quarto posto in classifica in campionato, piazzamento che porta ai preliminari della massima competizione UEFA.
«L’Olympique de Marseille desidera ringraziare Roberto De Zerbi per il suo investimento, impegno, professionalità e serietà, segnati in particolare dal 2° posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il resto della sua carriera», conclude la nota.