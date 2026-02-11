De Zerbi lascia il Marsiglia: accordo per la risoluzione del contratto

In questa stagione il rendimento della squadra è stato molto altalenante e caratterizzato da un clima non sempre semplice da gestire per De Zerbi, vedasi la rissa scoppiata fra Rabiot e Rowe , entrambi arrivati in estate in Serie A, rispettivamente a Milan e Bologna. A questo si aggiunge l’eliminazione alla prima fase di Champions League e l’attuale quarto posto in classifica in campionato, piazzamento che porta ai preliminari della massima competizione UEFA.

«L’Olympique de Marseille e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano di comune accordo la fine della loro collaborazione – si legge nel comunicato ufficiale del club francese –. Dopo un confronto che ha coinvolto tutti gli attori della dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. Si è trattato di una decisione difficile e collettiva, presa dopo un’attenta valutazione e nel migliore interesse del club per affrontare le sfide sportive del finale di stagione».