Superlega: Barça fuori, ma il Real Madrid tira dritto sulla richiesta danni all'UEFA da 4,5 miliardi

Come riporta il quotidiano spagnolo As, la cifra comprende i danni e i pregiudizi causati e per il mancato guadagno dovuto all’impossibilità di avviare la competizione. In questa fase processuale, i giudici hanno invitato entrambe le parti a cercare di raggiungere un accordo prima di formalizzare la richiesta dell’importo per via giudiziaria. Anche se al momento non si registrano passi in avanti in tal senso. Ovviamente, in caso di accordo o di un pronunciamento in favore di Real e A22, il Barcellona non riceverà alcun riconoscimento economico in virtù della sua rinuncia al progetto formalizzata sabato scorso.

Nelle intenzioni di Real Madrid e A22, inoltre, non c’è solo la volontà di continuare sulla pista del risarcimento danni, ma hanno inviato una lettera al presidente UEFA Aleksander Ceferin, nella quale lo hanno invitato a rispettare la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e ad approvare la Superlega.

«Nonostante le nostre sostanziali concessioni, non è stato raggiunto alcun accordo – si legge nella lettera inviata al numero uno della UEFA –. Di conseguenza, con la presente reiteriamo la nostra richiesta di riconoscimento ufficiale da parte della UEFA della nostra proposta (modificata per riflettere le negoziazioni sopra menzionate) il prima possibile. Nonostante le sentenze definitive di tre istanze giudiziarie europee — tra cui la CGUE e l’Audiencia Provincial di Madrid — la UEFA mantiene in vigore normative e pratiche che contravvengono direttamente a tali decisioni giudiziarie». Il termine per una risposta da parte di Ceferin e della UEFA è scaduto e dalla Svizzera non è arrivata alcuna risposta. Pertanto, ora la causa è in attesa unicamente dei tempi processuali, dopo che la trattativa fra le parti, andata avanti per otto mesi, non ha prodotto alcun accordo.

In questi incontri hanno partecipato Bernd Reichart, amministratore delegato di A22, il segretario della UEFA, Teodoro Teodoridis, ma anche i rappresentati di Real Madrid e Barcellona, rispettivamente Anas Laghrari e Fernando Ledesma, che hanno riportato ogni sviluppo ai rispettivi presidenti Florentino Perez e Joan Laporta. Quest’ultimo, come detto, ha firmato la rinuncia ufficiale del Barça al progetto Superlega in quello che è stato il suo ultimo atto da presidente del club catalano prima delle dimissioni che sono state propedeutiche alla sua candidatura per le elezioni presidenziali in programma a metà marzo.