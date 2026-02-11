Il fondo Apollo stanzia 6 miliardi di dollari per investimenti nello sport

Lo scorso – riporta Sportico – anno Apollo ha lanciato la propria divisione sportiva, chiamata Apollo Sports Capital (ASC). L’unità investirà soprattutto in operazioni di credito e soluzioni ibride legate a franchigie, leghe, impianti, media ed eventi. ASC dispone di capitale permanente, a differenza dei fondi di private equity tradizionali che hanno in genere una durata di dieci anni.

Apollo Global Management, azionista di maggioranza dell’Atletico Madrid , ha dichiarato di voler destinare circa 6 miliardi di dollari alla nuova strategia dedicata allo sport. È la prima volta che la società indica ufficialmente questa cifra, dopo che in autunno era emerso che il fondo statunitense puntava a raccogliere 5 miliardi per l’iniziativa.

«Oltre a impiegare circa 6 miliardi di dollari nel fondo Sports Capital, credo che questo ecosistema possa generare opportunità di origination tra i 30 e i 50 miliardi», ha affermato Marc Rowan, cofondatore e amministratore delegato di Apollo, durante una conference call sui risultati del quarto trimestre. Per origination si intendono potenziali operazioni in cui Apollo può investire o concedere finanziamenti.

Apollo sarebbe ancora impegnata nella raccolta di capitali per l’unità e non è chiaro se intenda aumentare l’obiettivo del fondo. Rowan ha spiegato che il gruppo sta passando dal servire un unico mercato, quello dei portafogli alternativi istituzionali, a «sei canali chiave» di crescita, tra cui clientela retail, assicurazioni e piani pensionistici. Gli asset in gestione di Apollo sono cresciuti di quasi il 25%, raggiungendo 938 miliardi di dollari al 31 dicembre.

Secondo Rowan, Apollo tenderà a costruire internamente piattaforme che richiedono competenze specialistiche e capitali dedicati. Ha citato proprio Apollo Sports Capital, sottolineando l’importanza di avere «un team sul campo» in un settore di grande valore e in rapida espansione, ma con flussi di cassa irregolari e poco adatto al credito bancario tradizionale o ai mercati pubblici.

Il presidente Jim Zelter ha aggiunto che ASC rappresenta uno degli ambiti in cui gli investitori istituzionali cercano opportunità oltre le tradizionali categorie di asset. Nel 2026 Apollo prevede che il 25% della crescita dei ricavi derivi da nuove iniziative come Apollo Sports Capital e dall’acquisizione di Pension Insurance Corporation Group da parte di Athora, di cui Apollo è investitore.

Apollo non è l’unico gestore alternativo ad aver puntato sullo sport. A maggio TPG ha annunciato una partnership con il golfista Rory McIlroy e la sua società Symphony Ventures per creare una piattaforma dedicata agli investimenti sportivi. TPG ha già raccolto 750 milioni di dollari per il fondo, ma non ha ancora indicato un obiettivo finale, e sta valutando numerose opportunità, dalle società operative legate allo sport ai fornitori di servizi essenziali.