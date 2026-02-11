Lazio, la petizione contro Lotito raggiunge le 39.900 firme

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, questa petizione è stata ideata dai due giornalisti di fede laziale come Federico Marconi e Alberto Ciapparoni e ha già raccolto quasi 39.900 firme coinvolgendo anche figure appartenenti al governo Meloni.

Infatti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Dire, tra coloro che hanno aderito alla richiesta fatta al presidente: «noi laziali desideriamo una proprietà che ci rispetti (e non scarichi sulla tifoseria persino la colpa e la responsabilità degli arbitraggi sfavorevoli) e ci faccia sognare, e per sognare nel 2026, servono investimenti cospicui», valutando anche scenari diversi, c’è Fabrizio Alfano, capoufficio stampa di palazzo Chigi e uomo di fiducia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Un nome che si aggiunge a una lunga lista che già comprende tanti altri personaggi pubblici tifosi della Lazio, tra cui:

Angelo Mellone (direttore Intrattenimento Rai)

(direttore Intrattenimento Rai) Alessandro Di Battista (attivista, giornalista ed ex parlamentare del MoVimento 5 Stelle)

(attivista, giornalista ed ex parlamentare del MoVimento 5 Stelle) Andrea Stroppa (referente italiano di Elon Musk)

(referente italiano di Elon Musk) Mauro Mazza (giornalista, ex direttore Tg Rai)

(giornalista, ex direttore Tg Rai) Guido Paglia (giornalista, ex responsabile comunicazione della Lazio)

(giornalista, ex responsabile comunicazione della Lazio) Riccardo Cucchi (giornalista)

(giornalista) Guido De Angelis (giornalista)

(giornalista) Roberto Arduini (conduttore radiofonico)

(conduttore radiofonico) Stefano Andreotti (dirigente, figlio di Giulio Andreotti)

(dirigente, figlio di Giulio Andreotti) Alfredo Parisi (presidente Federsupporter)

(presidente Federsupporter) Gabriele Pulici (figlio di Felice, portiere della Lazio campione d’Italia nel 1974)

(figlio di Felice, portiere della Lazio campione d’Italia nel 1974) James Wilson (figlio di Giuseppe, capitano della Lazio campione d’Italia)

(figlio di Giuseppe, capitano della Lazio campione d’Italia) Marco Chiarion Casoni (figlio di Giovanni, ex presidente della Lazio)

La raccolta firme va avanti. Nel mentre Lotito tira dritto proseguendo il lavoro del club per quanto riguarda lo stadio Flaminio per il quale è stata inviata una pec con la documentazione definitiva sul progetto di ristrutturazione al Comune di Roma.