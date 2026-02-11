Mediaset strappa le Finals alla Rai: ufficiale l’accordo con l’ATP

Le ATP Finals cambiano rete e passano dalla Rai a Mediaset. La televisione di Cologno Monzese ha infatti raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, che parte dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro.
L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del gruppo, guidato da Pier Silvio Berlusconi, una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale. Mentre la visione integrale del torneo sarà ancora possibile solamente su Sky fino al 2028.
Quest’anno le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz centrando il suo secondo successo consecutivo.
Un grande colpo per Mediaset come dimostrato dagli ascolti dell’ultima edizione delle Finals: le partite di cartello delle Atp Finals 2025 hanno per la prima volta messo in difficoltà lo share della Nazionale guidata da Gattuso, che tra l’altro rischia un’altra mancata qualificazione al Mondiale (i playoff di marzo daranno il loro verdetto).