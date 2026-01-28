Battendo lo statunitense Ben Shelton, Jannik Sinner ha conquistato la semifinale degli Australian Open 2026, il primo Slam dell’anno nella stagione tennistica. Continua quindi la difesa del titolo da parte del tennista italiano, campione a Melbourne da due anni consecutivi. Anche questa edizione degli Australian Open è una esclusiva di Warner Bros. Discovery, con i migliori match su Eurosport 1, le partite italiane su Eurosport 2 e per la prima volta in versione integrale su HBO Max oltre a discovery+. Non solo, il torneo Slam è disponibile anche per tutti gli abbonati DAZN (clicca qui per abbonarti), TimVision e Prime Video Channels. Ma la grande sorpresa arriva proprio con l’inizio delle semifinali, in programma entrambe venerdì 30 gennaio.

Infatti, con l’approdo di Jannik Sinner in semifinale, Warner Bros. Discovery ha deciso di mandare in onda gratuitamente su canale Nove (il canale in chiaro del gruppo) la prossima sfida che vedrà protagonista il numero due del mondo, che avrebbe potuto sfidare Lorenzo Musetti. Tuttavia, l’altro tennista italiano che era rimasto in gioco si è ritirato nel quarto di finale contro Novak Djokovic, quando era in vantaggio di 2 set a 0. Sarà quindi il serbo l’avversario da superare per Sinner.