Stasera si gioca l’ultima giornata della prima fase di Champions League, una serata decisiva per definire la classifica unica e stabilire quali squadre accederanno direttamente agli ottavi di finale e quali dovranno passare dagli spareggi.
Con tante formazioni ancora in corsa e distacchi minimi, uno degli scenari più probabili è quello dell’arrivo a pari punti tra due squadre. In questi casi entra in gioco il regolamento UEFA, che prevede una serie di criteri ben precisi per stabilire l’ordine in classifica.
Criteri pari punti Champions
Secondo il regolamento della Champions League, se due o più squadre chiudono la prima fase con lo stesso numero di punti in classifica, la loro posizione nella classifica unica viene determinata applicando i seguenti criteri, in ordine gerarchico.
Nell’ultima giornata della prima fase, ogni gol può fare la differenza. Non conta solo vincere, ma anche segnare di più, subire meno e, in alcuni casi, mantenere un comportamento disciplinare corretto. La classifica finale può infatti essere decisa non solo dalla differenza reti o dai gol segnati, ma anche da fattori meno evidenti come la forza complessiva degli avversari affrontati o il coefficiente storico del club.
I criteri ufficiali UEFA
- Differenza reti
- Maggior numero di gol segnati
- Maggior numero di gol segnati in trasferta
- Maggior numero di vittorie
- Maggior numero di vittorie esterne
- Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari affrontati nella prima fase
- Differenza reti collettiva superiore degli avversari
- Numero maggiore di gol segnati collettivamente dagli avversari
-
Totale punti disciplinari inferiore, calcolato solo su cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti in tutte le partite
- Cartellino giallo: 1 punto
- Cartellino rosso diretto: 3 punti
- Espulsione per doppio giallo: 3 punti
- Coefficiente club UEFA più alto
Al termine della fase a gironi, in ciascuna delle competizioni le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione). In sostanza, quindi, non ci saranno più le retrocessioni tra una coppa e l’altra come nel passato.