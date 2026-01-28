Jannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open. Il tennista italiano ha avuto la meglio in tre set (6-3 6-4 6-4) contro lo statunitense Ben Shelton, conquistando così il penultimo atto sul cemento di Melbourne. Per il sesto Slam consecutivo, così, Sinner raggiunge almeno la semifinale: l’ultima volta in cui non è arrivato così avanti è stato Wimbledon nel 2024, quando la sua corsa si fermò ai quarti di finale.
Eliminazione con delusione cocente invece per l’altro italiano che era rimasto in corsa, ovverosia Lorenzo Musetti. L’azzurro, in vantaggio di due set contro Novak Djokovic, si è dovuto ritirare nel terzo set per un infortunio che non gli ha permesso di continuare, lasciando così strada libera per il serbo che si qualifica per la semifinale.
Tabellone Australian Open 2026, il calendario del torneo
L’edizione 2026 è la 114ª della storia dell’Australian Open, il primo dei quattro tornei del Grande Slam dell’anno 2026. Per quanto riguarda il tabellone maschile, il torneo si svolge in 15 giornate divise in due settimane dal 18 gennaio al 1° febbraio.
Giovedì 29 gennaio
- Semifinale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio donne (a partire dalle 01:00)
Venerdì 30 gennaio
- Semifinale singolare uomini (a partire dalle 02:00)
- Finale doppio misto (a partire dalle ore 02:00)
Sabato 31 gennaio
- Finale singolare donne (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio uomini (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio donne (a partire dalle ore 09:30)
Domenica 1° febbraio
- Finale singolare uomini (a partire dalle ore 09:30)
Tabellone Australian Open 2026, le prime 10 teste di serie
- Carlos Alcaraz (ESP)
- Jannik Sinner (ITA)
- Alexander Zverev (GER)
- Novak Djokovic (SRB)
- Lorenzo Musetti (ITA)
- Alex de Minaur (AUS)
- Felix Auger-Aliassime (CAN)
- Ben Shelton (USA)
- Taylor Fritz (USA)
- Alexander Bublik (KAZ)
Dove vedere Australian Open 2026, i dettagli
Le sfide degli Australian Open 2026 saranno visibili in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche su DAZN, oltre che sulla piattaforma Discovery+.