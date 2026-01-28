Jannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open. Il tennista italiano ha avuto la meglio in tre set (6-3 6-4 6-4) contro lo statunitense Ben Shelton, conquistando così il penultimo atto sul cemento di Melbourne. Per il sesto Slam consecutivo, così, Sinner raggiunge almeno la semifinale: l’ultima volta in cui non è arrivato così avanti è stato Wimbledon nel 2024, quando la sua corsa si fermò ai quarti di finale.

Eliminazione con delusione cocente invece per l’altro italiano che era rimasto in corsa, ovverosia Lorenzo Musetti. L’azzurro, in vantaggio di due set contro Novak Djokovic, si è dovuto ritirare nel terzo set per un infortunio che non gli ha permesso di continuare, lasciando così strada libera per il serbo che si qualifica per la semifinale.