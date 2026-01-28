La classifica delle migliori università europee: il Politecnico di Milano prima in Italia

Tornando alla graduatoria, la nota negativa nello studio arriva dal fatto che l’Italia è tra i maggiori esportatori di studenti in Europa ma non riesce ad attrarne e in 10 anni ha perso quasi 100.000 laureati tra i 25 e i 35 anni così come è debole in occupabilità: solo Sapienza è tra le prime 50 per risultati occupazionali.

Nell’elenco non compaiono tuttavia alcuni atenei come l’Università Bocconi di Milano oppure l’Università Luiss Guido Carli di Roma. La motivazione è spiegata dalla stessa Bocconi: «A causa della sua natura di istituzione specializzata, la Bocconi non compare nelle classifiche definite “overall” — cioè QS, THE e Shanghai — che includono università che coprono un ampio spettro di discipline e ambiti di studio».

Delle 51 università italiane precedentemente classificate da Qs, 14 salgono nella classifica e 35 scendono, mentre due rimangono stabili nelle loro posizioni o fasce, con un tasso netto di calo del 41%, il quarto più alto in Europa tra i paesi con 10 o più università classificate, dietro Slovacchia, Ucraina e Francia.

La classifica Qs World University Rankings: Europe 2026 comprende 958 università di 42 paesi e territori; i punteggi sono ottenuti da 12 indicatori chiave. Il Regno Unito è in testa alla classifica generale con 129 università, di cui sette tra le prime dieci in Europa. Seguono la Turchia (107) e la Germania (102). Francia e Svizzera sono gli unici altri paesi rappresentati nella top 10.

Le migliori università in Europa: la classifica

1) University of Oxford (Oxford, Regno Unito), 3 nel 2025 (+2 posizioni)

2) ETH Zurich (Zurigo, Svizzera), 1 nel 2025 (−1)

3) Imperial College London (Londra, Regno Unito), 2 nel 2025 (−1)

3) UCL (University College London) (Londra, Regno Unito), 5 nel 2025 (+2)

5) University of Cambridge (Cambridge, Regno Unito), 4 nel 2025 (−1)

6) The University of Edinburgh (Edimburgo, Regno Unito), 6 nel 2025 (–)

7) King’s College London (Londra, Regno Unito), 8 nel 2025 (+1)

8) Université PSL (Parigi, Francia), 9 nel 2025 (+1)

9) The University of Manchester (Manchester, Regno Unito), 7 nel 2025 (−2)

10) EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne (Losanna, Svizzera), 10 nel 2025 (–)

Le migliori università italiane: la classifica

La posizione è quella nella classifica europea:

45) Politecnico di Milano (Milano, Italia), 38 nel 2025 (−7 posizioni)

59) Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Bologna, Italia), 48 nel 2025 (−11)

77) Università Sapienza di Roma (Roma, Italia), 66 nel 2025 (−11)

92) Università degli Studi di Padova (Padova, Italia), 87 nel 2025 (−5)

114) Università degli Studi di Milano (Milano, Italia), 113 nel 2025 (−1)

118) Politecnico di Torino (Torino, Italia), 103 nel 2025 (−15)

136) Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia), 140 nel 2025 (+4)

141) Università di Pisa (Pisa, Italia), 136 nel 2025 (−5)

150) Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Roma, Italia), 167 nel 2025 (+17)

153) Università degli Studi di Napoli Federico II (Napoli, Italia), 151 nel 2025 (−2)

Quest’anno l’Italia ha aggiunto 14 università alla classifica (+27%) due delle quali sono tra le prime 500 in Europa. Tra le università di nuova classificazione, l’Università di Cagliari occupa il posto più alto, posizionandosi al 482mo posto, mentre l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale occupa il 491mo posto. Sebbene, rispetto alla scorsa edizione, nessuna nuova università italiana sia entrata nella top 50 o nella top 100 oltre a quelle già presenti, l’Università di Roma Tor Vergata è riuscita a entrare nella top 150, guadagnando 17 posizioni e raggiungendo il 150mo posto. L’Università di Catania è l’istituto italiano che ha registrato il miglioramento più significativo, salendo di ben 56 posizioni e piazzandosi al 301mo posto. Segue l’Università di Genova, che sale di 20 posizioni e si piazza al 204mo posto.

(Image credit: Depositphotos)