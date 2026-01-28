Cloudflare fa ricorso contro la multa Agcom: «Sanzione inaccettabile: legge su Piracy Shield imperfetta»

Cloudflare, l’azienda americana multata da Agcom per inosservanza del Privacy Shield, lo scudo antipirateria, farà ricorso. L’azienda, si legge in una nota, “ha intenzione di contestare legalmente” la sanzione perchè ritiene che “la legge su cui l’Authority ha basato la propria decisone, sia fondamentalmente imperfetta, tecnicamente pericolosa e rischi di causare un’interruzione generalizzata dell’economia digitale in Italia”.

“Piracy Shield sta danneggiando Internet in Italia senza effettivamente risolvere il problema della pirateria” ha dichiarato Matthew Prince, co-fondatore e ceo di Cloudflare. “La piattaforma gestita da Agcom non sta solo impattando Cloudflare ma minaccia ogni aspetto di Internet in Italia, scoraggia gli investimenti e rischia di compromettere i servizi essenziali che poggiano sulla rete”.