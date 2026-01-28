Chelsea, due tifosi feriti a Napoli: «Serve massima attenzione»

“Il club è a conoscenza di un incidente avvenuto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono attualmente ricoverati in ospedale dopo aver riportato ferite non gravi, non tali da mettere in pericolo la loro vita. Il club desidera ricordare a tutti i sostenitori di prestare la massima attenzione durante la permanenza in città e di attenersi alle indicazioni fornite in vista di questa partita”, ha scritto il Chelsea.

Secondo quanto riportato dai media britannici, i due tifosi sono stati aggrediti, secondo alcuni testimoni, da “ultras” mentre cercavano di entrare in un pub. La natura esatta delle ferite non è stata confermata, ma secondo alcuni testimoni sarebbero stati accoltellati.

Secondo la Questura di Napoli, invece, ci sarebbe un solo ferito, medicato all’ospedale Vecchio Pellegrini per una ferita (con un oggetto appuntito, forse un giravite) al gluteo ed in seguito dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Nei giorni scorsi, il Chelsea come avviene in occasione delle gare europee aveva pubblicato un vademecum per i propri tifosi, in cui si legge: “Durante le partite delle competizioni UEFA, a Napoli si sono talvolta verificati attacchi ai tifosi ospiti. Per questo motivo si raccomanda vivamente di non camminare da soli in città il giorno della partita e di evitare le zone isolate”.

“Se si cammina nel centro città, ai tifosi è consigliato di non indossare né esibire sciarpe o altri oggetti con i colori, i simboli o il marchio del Chelsea, per evitare di essere identificati come sostenitori della squadra ospite. Si chiede inoltre di rispettare i monumenti, i luoghi d’arte e i luoghi di culto, mantenendo un comportamento adeguato a contesti di dignità e decoro”, ha concluso il Chelsea.