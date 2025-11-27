Cambia la lista degli eventi sportivi da trasmettere in chiaro: dal calcio al tennis, le novità

Eventi sportivi in chiaro, si cambia. Nelle ultime ore è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova lista aggiornata degli eventi legati al mondo dello sport considerati fondamentali per la collettività e che, proprio per questo motivo, devono essere trasmessi in chiaro dai fornitori dei servizi di media (seppur non necessariamente in diretta, come vedremo più avanti).
Come richiesto dall’AgGom, e dopo il lavoro del ministero delle Imprese e del Made in Italy, è arrivato il via libera definitivo del Comitato di contatto della Commissione europea. Nella nuova lista entrano le semifinali e le finali dei tornei dello Slam, delle ATP e WTA Finals, dei Masters 1000 e dei Wta 1000, chiaramente in caso di presenza di atleti italiani. È bene sottolineare come la messa in onda “free” non potrà scattare fino alla scadenza degli attuali contratti dei broadcaster.
Nel dettaglio, Sky ha sottoscritto con Atp e Wta un accordo fino al 2028 per i tornei del circuito e ha rinnovato con Wimbledon fino al 2030, mentre Discovery (Eurosport) ha una partnership con Roland Garros fino al 2030 e con l’Australian Open fino al 2031. Lo US Open è invece già in chiaro su SuperTennis. Attualmente, è comunque possibile per i licenziatari dei diritti decidere se trasmettere tali eventi sui loro canali free (TV8 per Sky, Nove per Discovery), oppure sublicenziarli ad altre emittenti in chiaro.
Per quanto riguarda il calcio, l’aggiornamento tiene conto dell’introduzione del nuovo torneo UEFA nato nel 2021: la Conference League. Come per Champions ed Europa League, anche per la terza coppa eventuali semifinali o finale con presenza di italiane dovranno essere trasmesse in chiaro. Discorso identico per la finale di Coppa Italia. Siamo stati abituati a seguire l’ultimo atto della coppa nazionale in chiaro su Mediaset, ma nessun obbligo in tal senso era previsto dall’AgCom. A partire dalla fine di questo ciclo di diritti, anche in caso di ingresso di piattaforme pay, la finale dovrà comunque essere trasmessa in chiaro.
Lista eventi sportivi in chiaro – La lista e i nuovi ingressi
- Olimpiadi estive
- Olimpiadi invernali
- Partite della nazionale italiana ai Mondiali di calcio (tutte e la finale), diretta integrale obbligatoria
- Partite della nazionale italiana agli Europei di calcio (tutte e la finale), diretta integrale obbligatoria
- Tutte le partite ufficiali della nazionale italiana di calcio
- Semifinali e finali di Champions League ed Europa League con squadre italiane
- Incontri del Sei Nazioni con la nazionale italiana
- Semifinali e finali dei Mondiali di rugby con la nazionale italiana
- Semifinali e finali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup con squadre italiane
- Semifinali e finali degli Internazionali d’Italia con atleti italiani
- Giro d’Italia
- Mondiali di ciclismo su strada
- Semifinali e finali dei Mondiali di basket con l’Italia
- Semifinali e finali dei Mondiali di pallanuoto con l’Italia
- Semifinali e finali dei Mondiali di pallavolo con l’Italia
- Gran Premi di Formula 1 in Italia
- Gran Premi di MotoGP in Italia
- Festival di Sanremo
- Prima della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano
- Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia
Questi invece gli eventi soggetti alla scadenza dei contratti, che faranno parte dell’elenco dal prossimo ciclo di diritti:
- Paralimpiadi estive
- Paralimpiadi invernali
- Semifinali e finali di Conference League con squadre italiane
- Finale di Coppa Italia
- Finale di Supercoppa di Lega
- Semifinali e finali della United Cup con la nazionale italiana
- Semifinali e finali dei tornei del Grande Slam con atleti italiani
- Semifinali e finali di ATP e WTA Finals, Masters 1000 e WTA 1000 con atleti italiani
- Tappe italiane del Tour de France
- Finali mondiali di atletica svolte in Italia o con italiani in gara
- Finali mondiali di nuoto svolte in Italia o con italiani in gara
- Finali mondiali di ginnastica svolte in Italia o con italiani in gara
- Finali mondiali di scherma svolte in Italia o con italiani in gara
- Finali mondiali di pattinaggio svolte in Italia o con italiani in gara
- Finali mondiali di sci alpino svolte in Italia o con italiani in gara
- Serata finale dell’Eurovision Song Contest
- Prima della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli