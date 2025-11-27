DAZN lancia una nuova promozione per tutti i nuovi abbonati e i vecchi clienti e rende disponibile il piano DAZN Full a sconto per tre mesi con un maxi sconto rispetto al prezzo di listino. Mentre la Serie A entra nel vivo – con il big match tra Roma e Napoli in programma nel weekend in esclusiva proprio su DAZN -, infatti, la piattaforma propone un’offerta speciale valida fino al 28 novembre (clicca qui per maggiori informazioni).
Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per 3 mesi: 19,99 euro al mese invece di 44,99 euro, meno della metà del prezzo di listino. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza oltre i tre mesi.
Nuova offerta DAZN – Cosa include DAZN Full
Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:
- Tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming;
- Le sfide di Serie BKT;
- I campionati esteri e altri eventi calcistici;
- Un ampio catalogo di sport live e on demand.
Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.
Nuova offerta DAZN – Quanto costa DAZN Full senza sconto
Normalmente, DAZN Full prevede diverse opzioni di sottoscrizione:
- 34,99 €/mese per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile);
- 44,99 €/mese con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso);
- 359 € in un’unica soluzione con il piano annuale (pari a circa 29,91 €/mese).
E’ evidente dunque come la scontistica applicata renda particolarmente vantaggiosa questa offerta, con un risparmio di ben 75 euro in tre mesi, sulla base del piano mensile.
Nuova offerta DAZN – I vantaggi della promo su DAZN Full
La promozione attuale permette di risparmiare 25 euro al mese sul piano mensile per la durata di tre mesi, portando il costo a 19,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 75 euro rispetto a prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN.
Al termine dei tre mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (44,99 euro al mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo senza penali.
Come attivare DAZN Full a sconto
- Per approfittare dell’offerta è sufficiente:
- Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
- Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
- Selezionare il piano Full in versione annuale con pagamento mensile;
- Completare la procedura di attivazione.
La promozione è valida fino al 28 novembre e consente di seguire tutto il calcio italiano ed europeo – dalla Serie A alla Serie B – insieme a molti altri sport, a un prezzo ridotto.