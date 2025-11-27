Nuova offerta DAZN: piano Full a meno di 20 euro al mese per tre mesi

Arriva la promo su DAZN Full a sconto: fino al 28 novembre l’abbonamento con pagamento mensile e possibilità di svincolo costa 19,99 euro al mese invece di 44,99 euro. Serie A, Serie B e tutto lo sport di DAZN in streaming.

Di
Redazione
Media
Onefootball
Nuova offerta DAZN
Diletta Leotta (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

DAZN lancia una nuova promozione per tutti i nuovi abbonati e i vecchi clienti e rende disponibile il piano DAZN Full a sconto per tre mesi con un maxi sconto rispetto al prezzo di listino. Mentre la Serie A entra nel vivo – con il big match tra Roma e Napoli in programma nel weekend in esclusiva proprio su DAZN -, infatti, la piattaforma propone un’offerta speciale valida fino al 28 novembre (clicca qui per maggiori informazioni).

Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per 3 mesi: 19,99 euro al mese invece di 44,99 euro, meno della metà del prezzo di listino. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza oltre i tre mesi.

Nuova offerta DAZN – Cosa include DAZN Full

Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:

  • Tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming;
  • Le sfide di Serie BKT;
  • I campionati esteri e altri eventi calcistici;
  • Un ampio catalogo di sport live e on demand.

Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.

Nuova offerta DAZN – Quanto costa DAZN Full senza sconto

Normalmente, DAZN Full prevede diverse opzioni di sottoscrizione:

  • 34,99 €/mese per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile);
  • 44,99 €/mese con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso);
  • 359 € in un’unica soluzione con il piano annuale (pari a circa 29,91 €/mese).

E’ evidente dunque come la scontistica applicata renda particolarmente vantaggiosa questa offerta, con un risparmio di ben 75 euro in tre mesi, sulla base del piano mensile.

Nuova offerta DAZNI vantaggi della promo su DAZN Full

La promozione attuale permette di risparmiare 25 euro al mese sul piano mensile per la durata di tre mesi, portando il costo a 19,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 75 euro rispetto a prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN.

Al termine dei tre mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (44,99 euro al mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo senza penali.

Come attivare DAZN Full a sconto

  1. Per approfittare dell’offerta è sufficiente:
  2. Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
  3. Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
  4. Selezionare il piano Full in versione annuale con pagamento mensile;
  5. Completare la procedura di attivazione.

La promozione è valida fino al 28 novembre e consente di seguire tutto il calcio italiano ed europeo – dalla Serie A alla Serie B – insieme a molti altri sport, a un prezzo ridotto.

Il Black Friday di DAZN: l’offerta FULL monthly a soli 19,99 € al mese per 3 mesi anziché 44,99€/mese. Affrettati, c’è tempo solo fino al 28 novembre. Disdici quando vuoi.

Temi

DAZN