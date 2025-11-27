Dopo la Germania con Prosieben, operazione che apre anche ai mercati di Austria e Svizzera, MFE-Mediaset diventa azionista di minoranza della portoghese Impresa. L’espansione del gruppo, guidato da Pier Silvio Berlusconi, si concentra ora nella penisola iberica, dove è già fortissima la presenza grazie a Mediaset Espana, con cui ora ci sarà una intensa sinergia.

Attraverso un aumento di capitale da 17,3 milioni di euro, MFE ha acquistato così il 32,9% di Impresa, editore delle reti televisive Sic e di pubblicazioni digitali e di carta stampata, tra cui il settimanale Expresso. Il tutto è avvenuto mediante l’emissione di 82.500.000 azioni Impresa di nuova emissione al prezzo unitario di 0,21 euro, con il closing previsto entro 45-60 giorni. La famiglia del fondatore Balsemão manterrà il controllo.

L’accordo di investimento, siglato dopo una lunga trattativa, prevede inoltre la stipula di un patto parasociale tra MFE e Impreger (la società degli eredi del fondatore di Impresa) relativo alla futura governance «in linea con i consueti diritti di governance attribuiti agli azionisti di minoranza ma industriali», come spiegato nella nota ufficiale diffusa da Mediaset.

«Mfe-Mediaset amplia il proprio raggio d’azione editoriale e commerciale all’intera penisola iberica: i grandi investitori pubblicitari considerano infatti Spagna e Portogallo come un unico bacino. E grazie a questa nuova partnership con Impresa e a Mediaset España, miglioreremo ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato europeo», ha sottolineato l’amministratore delegato del Biscione, Pier Silvio Berlusconi.

Impresa, quotata in Borsa a Lisbona dove stamattina ha visto il titolo balzare oltre il 6%, secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2024 ha registrato ricavi consolidati pari a 182 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 18,4 milioni e un debito netto totale di 130 milioni. Si tratta di «un’azienda familiare con una lunga tradizione nei media. Da oggi lavoreremo insieme per un nuovo sviluppo con spirito imprenditoriale e concretezza, tant’è vero che partiremo immediatamente con collaborazioni operative: raccolta pubblicitaria e piattaforma digitale – ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi – ricordando che la partnership di MFE con Impresa è un ulteriore passo che consolida il nostro progetto europeo: con il Portogallo diventano sei le nazioni in cui il gruppo opera».