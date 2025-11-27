Dal 7 dicembre l’offerta Sky Cinema si amplia con Sky Cinema Stories, un canale che riunisce film costruiti intorno a narrazioni centrali, personaggi significativi e opere che hanno lasciato un’impronta nel panorama cinematografico.

Il nuovo canale, riservato agli abbonati Sky Cinema, raccoglie titoli premiati, storie ispirate alla realtà e opere che hanno avuto un ruolo importante nell’evoluzione del cinema. L’obiettivo è offrire in un unico spazio produzioni che continuano a essere rilevanti per il pubblico, grazie alla forza dei racconti e dei protagonisti.

Sky nuovo canale – Debutto il 7 dicembre

L’esordio è fissato per domenica 7 dicembre alle 21.15 con “La stranezza”, il film di Roberto Andò con Ficarra & Picone e Toni Servillo, al suo debutto su Sky Cinema. L’opera rende omaggio alla figura di Luigi Pirandello attraverso una ricostruzione originale e un cast di primo piano.

La programmazione di Sky Cinema Stories proporrà titoli disponibili anche on demand e suddivisi in tre grandi filoni:

storie vere o ispirate a fatti reali , tra cui Le assaggiatrici , The Wolf of Wall Street , Rush , Il traditore ;

cinema premiato e riconosciuto , come Anora , Giurato numero 2 , Conclave , The Brutalist , Diamanti ;

classici moderni , da Il miglio verde a Pulp Fiction , da Il grande Lebowski a C’era una volta in America .

Sky descrive il nuovo canale come un progetto rivolto agli spettatori interessati alle storie strutturate e ai film che hanno segnato periodi diversi del cinema, riunendo opere che continuano a trovare pubblico anche a distanza di anni.