Dal 7 dicembre l’offerta Sky Cinema si amplia con Sky Cinema Stories, un canale che riunisce film costruiti intorno a narrazioni centrali, personaggi significativi e opere che hanno lasciato un’impronta nel panorama cinematografico.
Il nuovo canale, riservato agli abbonati Sky Cinema, raccoglie titoli premiati, storie ispirate alla realtà e opere che hanno avuto un ruolo importante nell’evoluzione del cinema. L’obiettivo è offrire in un unico spazio produzioni che continuano a essere rilevanti per il pubblico, grazie alla forza dei racconti e dei protagonisti.
Sky nuovo canale – Debutto il 7 dicembre
L’esordio è fissato per domenica 7 dicembre alle 21.15 con “La stranezza”, il film di Roberto Andò con Ficarra & Picone e Toni Servillo, al suo debutto su Sky Cinema. L’opera rende omaggio alla figura di Luigi Pirandello attraverso una ricostruzione originale e un cast di primo piano.
La programmazione di Sky Cinema Stories proporrà titoli disponibili anche on demand e suddivisi in tre grandi filoni:
- storie vere o ispirate a fatti reali, tra cui Le assaggiatrici, The Wolf of Wall Street, Rush, Il traditore;
- cinema premiato e riconosciuto, come Anora, Giurato numero 2, Conclave, The Brutalist, Diamanti;
- classici moderni, da Il miglio verde a Pulp Fiction, da Il grande Lebowski a C’era una volta in America.
Sky descrive il nuovo canale come un progetto rivolto agli spettatori interessati alle storie strutturate e ai film che hanno segnato periodi diversi del cinema, riunendo opere che continuano a trovare pubblico anche a distanza di anni.