Sky lancia Sky Cinema Stories: il nuovo canale al via dal 7 dicembre 

La programmazione del nuovo canale della pay-tv di Comcast proporrà titoli disponibili anche on demand e suddivisi in tre grandi filoni.

Sky nuovo canale

Dal 7 dicembre l’offerta Sky Cinema si amplia con Sky Cinema Stories, un canale che riunisce film costruiti intorno a narrazioni centrali, personaggi significativi e opere che hanno lasciato un’impronta nel panorama cinematografico. 

Il nuovo canale, riservato agli abbonati Sky Cinema, raccoglie titoli premiati, storie ispirate alla realtà e opere che hanno avuto un ruolo importante nell’evoluzione del cinema. L’obiettivo è offrire in un unico spazio produzioni che continuano a essere rilevanti per il pubblico, grazie alla forza dei racconti e dei protagonisti. 

Sky nuovo canale – Debutto il 7 dicembre

L’esordio è fissato per domenica 7 dicembre alle 21.15 con “La stranezza”, il film di Roberto Andò con Ficarra & Picone e Toni Servillo, al suo debutto su Sky Cinema. L’opera rende omaggio alla figura di Luigi Pirandello attraverso una ricostruzione originale e un cast di primo piano. 

La programmazione di Sky Cinema Stories proporrà titoli disponibili anche on demand e suddivisi in tre grandi filoni: 

  • storie vere o ispirate a fatti reali, tra cui Le assaggiatriciThe Wolf of Wall StreetRushIl traditore; 
  • cinema premiato e riconosciuto, come AnoraGiurato numero 2ConclaveThe BrutalistDiamanti; 
  • classici moderni, da Il miglio verde a Pulp Fiction, da Il grande Lebowski a C’era una volta in America. 

Sky descrive il nuovo canale come un progetto rivolto agli spettatori interessati alle storie strutturate e ai film che hanno segnato periodi diversi del cinema, riunendo opere che continuano a trovare pubblico anche a distanza di anni. 

